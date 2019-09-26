Машину закрыли и ушли — почему сел аккумулятор? — журнал За рулем

Машину закрыли и ушли — почему сел аккумулятор?

В современном автомобиле недостаточно просто заглушить двигатель — многие потребители продолжают работать даже во время стоянки.

Материалы по теме
Сгорел предохранитель: три способа решения проблемы
После того как вы выключили основной источник энергии в автомобиле — двигатель внутреннего сгорания, работать могут только электрические приборы:

  • электровентилятор системы охлаждения двигателя — в жару еще несколько минут может работать и после остановки двигателя;
  • электрический насос прокачки охлаждающей жидкости — может гонять антифриз по системе во избежание образования зон локальных термических напряжений;
  • фары могут гореть в режиме «проводи меня до дома» (погаснут через запрограммированное время). У простых недорогих автомобилей, вроде Лады Ларгус или Renault Logan, к сожалению, можно забыть выключить фары, и они в итоге посадят аккумулятор. Впрочем, у большинства современных машин предусмотрена защита от такой забывчивости — фары выключаются автоматически, если запереть автомобиль;
  • свет в салоне продолжает гореть несколько секунд после того, как вы закроете дверь. Исключение: свет был включен принудительно — в этом случае он погаснет через более продолжительное время, когда блок комфорта поймет, что свет просто забыли. Например, на Ларгусе такое происходит через 30 минут;
  • мультимедийная система, даже если ее включили при выключенном зажигании, вскоре обесточится автоматически. Но только если «музыка» штатная. При неверном подключения сторонней магнитолы можно обнаружить аккумулятор полностью посаженным после длительной стоянки.

Современная машина имеет неплохую «защиту от дурака», но некоторые бюджетные модели позволят забывчивому водителю оставить себя с разряженным аккумулятором. Советую посмотреть наличие защиты аккумулятора в инструкции по эксплуатации. Если машина редкая и на нее нет инструкции, то можно в спокойной обстановке, например на даче, провести эксперимент и проверить, имеется ли эта функция в вашей машине.

Совет от «За рулем»

Поставьте в плафон освещения салона светодиодную лампу вместо лампы накаливания, и даже забытый на ночь свет не помешает пустить двигатель поутру. Ведь светодиод потребляет в разы меньше энергии. При этом установка светодиодных ламп в салоне не вызовет претензий ни со стороны сотрудников ДПС, ни при получении диагностической карты.

  • Сколько ваша машина протянет без подзарядки? Все «энерговампиры» и способы профилактики — в этой публикации.

Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Читать комментарии

Самые новые
  • Самые новые
  • Самые лучшие
  • Самые старые