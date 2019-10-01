Конкурс автознатоков: почему гидрорейки проиграют электроусилителям?

За ответ на задачу № 137 «Пускачи» Иса Серимов, живущий в Павлодаре (Республика Казахстан), получает от компании Playme-Russia комбоустройство «3 в 1» Playme Turbo. А теперь — новое задание!

ЗАДАЧА № 140

Рулевые игры

«Рулевые механизмы стали менее надежными по сравнению с классическими гидрорейками, - сетовал Степаныч. - Помните, недавно информация прошла, что у Тойоты карданчик в рулевом сломался? Всё дело в конструкции».

Расскажите, как устроены усилители, почему в некоторых рулевых механизмах карданчики действительно нагружены больше, чем в других, и почему будущее всё же за электрическими усилителями. Просим не забывать, что короткие ответы даже не рассматриваются.

Ответ с пометкой «Конкурс» отправьте до 1 ноября 2019 года по адресу: 107045, Москва, Селивёрстов пер., 10 — или по e‑mail на электронную почту exp@zr.ru. Укажите ваш контактный телефон или иной способ быстрой связи.

Мы обязуемся прочитать все ваши сообщения по теме конкурса. Призом будет отмечено не просто правильное, но и наиболее полное решение конкурсной задачи с развернутым ответом.

А теперь подведем итоги «Конкурса знатоков» из июльского номера журнала «За рулем».

Мы попросили читателей рассказать о разных способах пуска двигателей внутреннего сгорания. И уделить внимание системам «старт-стоп». Кто-то ограничился перечислением нескольких пусковых систем. Другие, наоборот, упомянули только системы «старт-стоп». А победитель прислал полный список возможных вариантов того, как раскрутить коленвал и пустить двигатель. Вот как это можно сделать.

Мускульный пуск известен по газонокосилкам, мотоциклам и скутерам, снегоходам, лодочным моторам. Даже двигатели небольших самолетов пускали, раскрутив руками воздушный винт. «Кривым стартером», то есть заводной рукояткой, заводили сравнительно небольшие двигатели — обычно бензиновые, с меньшей, чем у дизелей, степенью сжатия. Если под рукой не было «кривого стартера», мотор пускали, намотав трос на вывешенное ведущее колесо.

Пуск от электродвигателя — стартером, работающим от аккумуляторной батареи. Это основной способ пуска автомобильных двигателей. Стартер состоит из электродвигателя постоянного тока, привода с обгонной муфтой, которая ­соединяет стартер с венцом маховика, и реле включения электродвигателя.

Пуск вспомогательным двигателем — пускачом. Используется дополнительный мотор внутреннего сгорания малой мощности, который пускают разными способами, в том числе вручную. Он раскручивает двигатель большой мощности с высокой степенью сжатия (дизель). Способ хорош вдали от цивилизации, так как не зависит от степени заряда аккумулятора. Пускачами служат обычно небольшие карбюраторные моторы.

Пневматический пуск. Воздух, закачанный при работе двигателя компрессором в баллон, подается через распределитель в цилиндры, где должен быть такт рабочего хода. Способ применяют на крупных многоцилиндровых моторах — судовых, тепловозных и танковых дизелях.

Пиротехнический пуск похож на пневматический, только используется не сжатый воздух, а пороховые газы. Они образуются при сгорании пиропатрона, воспламененного электрической искрой или ударом по капсюлю. Так заводят в аварийном режиме двигатели некоторых снегоходов и спасательных шлюпок.

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Инерционный пуск. После кратковременной остановки коленвал проворачивается раскрученным при работе двигателя маховиком. Иногда, после длительной стоянки, маховик раскручивали вручную, а затем пускали им мотор. Кстати, таким же способом пускают двигатель, заглохший при движении автомобиля: включают передачу и плавно отпускают сцепление.

Пуск методом буксировки. Машину разгоняют до небольшой скорости несколько человек или буксир, водитель включает передачу, плавно отпускает сцепление — и двигатель пускается. Но автомобиль с автоматом завести с толкача не получится, ведь гидронасос, подающий жидкость для работы и управления всей системой коробки, не вращается, - поскольку нет механической связи между колесами и двигателем, коленвал крутиться не будет.

Непосредственный пуск (в разработке) осуществляется без дополнительных устройств. Электронный блок управления двигателем определяет, в каком цилиндре поршень только прошел верхнюю мертвую точку и находится на такте рабочего хода. Непосредственный впрыск подает в этот цилиндр топливо, а искра его поджигает. Двигатель должен иметь не меньше четырех цилиндров.

Схема работы системы «старт-стоп».

Три идеологии системы «старт-стоп»:

1. Двигатели с распределенным или непосредственным впрыском после каждой остановки пускает стартер с увеличенным ресурсом. Система активна, только если двигатель прогрет и аккумулятор заряжен.

2. Предтеча непосредственного пуска. Но такая система пока не может обходиться без стартера, который дает толчок (совсем небольшой) для пуска мотора.

3. Конструкции со стартер-генератором. Реализация возможна разная: стартер-генератор может сопрягаться с коленвалом через усиленный приводной ремень или размещаться между двигателем и коробкой передач и иметь с ними жесткую механическую связь.

Всем участникам конкурса спасибо. Ису Серимова поздравляем с победой! Он получает от компании ­Playme-Russia комбоустройство «3 в 1» Playme Turbo.