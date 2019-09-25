«Круиз-контроль» на Победе: вы про такое слышали? — журнал За рулем

«Круиз-контроль» на Победе: вы про такое слышали?

Догадайтесь, что делали водители, чтобы машина сама поддерживала скорость.

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Круиз-контроля во времена производства Победы ГАЗ‑М20 не было и быть не могло. Зато на Победе было нечто такое, чего сегодня не встретить.

Левой рукой водитель вытягивал рукоятку ручного управления дроссельной заслонкой, повышая частоту вращения двигателя до желаемого значения. Инструкция предписывала полностью утапливать эту ручку во время движения, но… кому не хотелось хотя бы иногда убрать затекшую ногу с педали и чтобы машина сама поддерживала скорость?

Главное — не забыть вовремя утопить рукоятку обратно!

Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, какая технология лежала в основе часов Волги ГАЗ-21?

Есть вопросы? Задавайте! kolodochkin@zr.ru

Фото: из архива автора

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