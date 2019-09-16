Встроенные часы Волги ГАЗ-21: там была необыкновенная технология

5 случаев, когда за руль нельзя: спорим, вы помните не все?

В состоянии опьянения (алкогольного или наркотического — не важно) управлять машиной запрещено. Об этом знают все, хоть и не все соблюдают. Но есть и другие несовместимые с вождением состояния и ситуации, о чем многие из нас не задумываются, когда садятся за руль. В результате можно попасть на крупный штраф или лишиться прав.