Встроенные часы Волги ГАЗ-21: там была необыкновенная технология

В состоянии опьянения (алкогольного или наркотического — не важно) управлять машиной запрещено. Об этом знают все, хоть и не все соблюдают. Но есть и другие несовместимые с вождением состояния и ситуации, о чем многие из нас не задумываются, когда садятся за руль. В результате можно попасть на крупный штраф или лишиться прав.
Машины — самый популярный предмет залога (85% от общего количества). Чтобы получить деньги здесь и сейчас, владельцы закладывают автомобили в банки и ломбарды, а спустя какое-то время выставляют на продажу. Купив залоговое авто, новый собственник перенимает на себя все обязанности по кредиту на себя. Какие машины чаще всего оказываются в залоге и как не купить залоговое авто, узнайте из материала avtocod.ru.
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