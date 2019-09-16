Встроенные часы Волги ГАЗ-21: там была необыкновенная технология — журнал За рулем

Встроенные часы Волги ГАЗ-21: там была необыкновенная технология

Правда, погрешность работы составляла около полутора минут в сутки.

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Встроенные стрелочные часы типа АЧВ (автомобильные часы виброзащищенные) на Волге ГАЗ‑21 отличались необычным принципом работы: они потребляли электроэнергию только в момент автоподзаводки, которая осуществлялась каждые две-четыре минуты.

Всё остальное время балансовый механизм с анкерным спуском работал на запасенной энергии пружины. При снижении напряжения бортовой сети ниже восьми вольт часы автоматически отключались.

Правда, погрешность работы составляла около полутора минут в сутки — это, в общем-то, многовато...

Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, что во времена Москвичей и Жигулей самым популярным тюнингом мотора была переделка классического зажигания в электронное?

Есть вопросы? Задавайте! kolodochkin@zr.ru

  • Как создавалась Волга ГАЗ-21 (и чьей копией она была), читайте тут.

Фото: из архива автора

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