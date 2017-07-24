Защита радиатора своими руками — дешево и просто — журнал За рулем

Защита радиатора своими руками — дешево и просто

Быстро укрепить и быстро снять импровизированную защиту из металлической сетки не составит труда, утверждает читатель «За рулем».

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Во время дальних поездок сильно страдает (не столько от насекомых, сколько от камней) нижняя часть радиатора, расположенная за воздухозаборником в бампере. Смятые пластины снижают эффективность радиатора.

По размерам отверстия я вырезал защиту из металлической сетки с ромбовидными ячейками 4 × 8 мм, края обрамил изолентой.

Для временного крепления достаточно прикрепить сетку к штатной решетке в трех местах. Из проволоки делаю «галочку» с концами разной длины. Вставляю в отверстие сетки, цепляю за решетку, потом вытягиваю «галочку» за длинный конец и делаю скрутку. Чтобы снять защиту, достаточно обрезать скрутки бокорезами.

С. Елфимов, Самара


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Фото: С. Елфимов

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