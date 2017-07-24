Сегодня, в 8:06 Защита радиатора своими руками — дешево и просто Быстро укрепить и быстро снять импровизированную защиту из металлической сетки не составит труда, утверждает читатель «За рулем».
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Во время дальних поездок сильно страдает (не столько от насекомых, сколько от камней) нижняя часть радиатора, расположенная за воздухозаборником в бампере. Смятые пластины снижают эффективность радиатора.
По размерам отверстия я вырезал
защиту из металлической сетки с ромбовидными ячейками 4 × 8 мм, края обрамил изолентой.
Для временного крепления достаточно прикрепить сетку к штатной решетке в трех местах. Из проволоки делаю «галочку» с концами разной длины. Вставляю в отверстие сетки, цепляю за решетку, потом вытягиваю «галочку» за длинный конец и делаю скрутку. Чтобы снять защиту, достаточно обрезать скрутки бокорезами.
С. Елфимов, Самара Приз автору совета — набор инструментов Airline. Уважаемые знатоки автомобиля! Присылая советы, не забывайте сообщать свой почтовый адрес с шестизначным индексом, фамилию, имя и отчество (полностью), а также телефонный номер для связи. Это существенно упростит и ускорит отправку вам заслуженных призов. Свои советы вы можете присылать на электронную почту exp@zr.ru. По возможности иллюстрируйте собственные ноу-хау фотографиями и/или схемами. Можно ли восстановить поврежденные соты радиатора самостоятельно с помощью специнструмента? Об этом читайте и смотрите тут. Фото: С. Елфимов
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