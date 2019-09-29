Главное отличие ВАЗ-2101 от ВАЗ-2103: а вот эти щели, они зачем? — журнал За рулем

Главное отличие ВАЗ-2101 от ВАЗ-2103: а вот эти щели, они зачем?

Владельцы «копеек» и «двоек» что было сил боролись с широкими сквозными щелями между передними крыльями и рамкой ветрового стекла. И хотя это не было конструктивным дефектом, таки добились своего: щели убрали.

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Одним из непонятных заводских решений на новеньких Жигулях ВАЗ‑2101 и ВАЗ-2102 были широкие сквозные щели между передними крыльями и рамкой ветрового стеклá.

Владельцы недовольно морщились: мол, в этих местах кузов проржавеет насквозь! И старательно замазывали щели всем, что попадалось под руку, - даже обычным пластилином.

Однако конструктивным дефектом они не являлись: вода беспрепятственно стекала вниз. Тем не менее уже на ВАЗ‑2103 эти щели исчезли.

Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, что во времена Москвичей и Жигулей самым популярным тюнингом мотора была переделка классического зажигания в электронное?

Есть вопросы? Задавайте! kolodochkin@zr.ru

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Фото: из архива автора
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