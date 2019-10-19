Почему руль круглый, и каким он должен быть?

Форма ключевого органа управления машиной не менялась больше столетия. И причиной тому не законодательные запреты или дань традициям, а самая простая вещь — здравый смысл. Но в последнее время про него стали забывать.

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За более чем вековую историю машины колоссально преобразились. Включая и основные органы управления: даже количество и расположение педалей на заре автомобилизма менялось. И только руль как был, так и остался круглым. У большинства автомобилей.

Объяснение банальное. Баранка вращается по кругу, следовательно, и оптимальная форма для нее — круглая. Водитель должен быть уверен, что при перехвате он точно попадет рукой на обод и продолжит контролировать машину. В эпоху, когда усилители руля еще не были нормой, вращать его приходилось быстрыми и сильными движениями. А на современных машинах баранка сама стремится вернуться в нулевое положение. В обоих случаях терять ее из рук весьма некстати.

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Единственная вольность, которую позволяют себе дизайнеры серийных машин, — спортивный руль, подрезанный по нижней хорде. Очевидный плюс такого решения — больше места для коленей при входе-выходе из салона. А любят такой руль многие за то, что выглядит круто. Но при установке этой баранки ее форма должна быть выверенной, а рейка — «короткой», что подразумевает минимальное количество оборотов руля от упора до упора. Если инженеры не учтут эти моменты, при маневрах водитель постоянно будет ловить рукой пустоту, что опасно. Такой эффект присутствует, в частности, на кроссовере Haval F7.

Но почему тогда на формульных болидах руль больше похож на авиационный штурвал или прямоугольник со скругленными углами? Для них это оправдано. Во-первых, кокпит тесный, на счету каждый сантиметр. Вот и стараются сделать баранку как можно меньше. Во-вторых, гонщикам нет нужды перехватывать руль. Он поворачивается на четверть оборота в каждую сторону или чуть больше. Руки к нему буквально приклеены.

Концепткары последних лет тоже щеголяют нестандартными рулями. Тут дело даже не в том, что на подобного рода выставочных экспонатах дизайнеры дают себе волю. Все готовятся к внедрению автопилота, и в машинах будущего баранки станут убираться в переднюю панель или вовсе будут отсутствовать. На это и намекают квадратные «штурвалы». Но в реальной эксплуатации они неудобны.

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Фото: фирмы-производители