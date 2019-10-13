Какая обивка сидений лучше — кожа или ткань? — журнал За рулем

Какая обивка сидений лучше — кожа или ткань?

Ни та и ни другая. И вот почему.

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Как правило, отделка салона кожей — прерогатива дорогих комплектаций. Или китайского автопрома — там кожаную отделку стремятся засунуть во все машины. Вот только кожа эта, в большинстве случаев, искусственная. Даже на премиальных автомобилях. Что уж говорить про массовые бренды. С одной стороны, преимущества кожи очевидны. Помимо эстетического удовольствия это удобство мытья и меньшая восприимчивость к механическому повреждению. Но и минусы есть — зимой на такой обивке холоднее. Летом, напротив, жарко — функция вентиляции сидений есть далеко не у всех автомобилей.

У ткани подобных недостатков нет. Но есть другие — ее тяжелее очистить от загрязнений, и она больше подвержена износу. Пожалуй, лучшее решение — это комбинированная обивка, когда основная поверхность сиденья обита тканью, а боковины и часть подушки со спинкой (эти участки наиболее подвержены износу) — кожей. Такой вариант, по нашему мнению, оптимален со всех точек зрения.

У каждого типа обивки есть свои плюсы и минусы. Лучший вариант, на наш взгляд, — комбинированный (на фото справа).
У каждого типа обивки есть свои плюсы и минусы. Лучший вариант, на наш взгляд, — комбинированный (на фото справа).

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Фото: фирмы-производители

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