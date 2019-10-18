А еще: важно ли, где их разместить и к чему на самом деле они призывают? Теперь у вас есть ответы.

Три иконки в машине можно увидеть довольно часто: и в салонах легковых автомобилей, и в кабинах грузовиков и автобусов — так же как и одиночные образы, деревянные, металлические, пластиковые кресты, четки и прочие атрибуты веры.

Чаще всего на триптихах изображены Пресвятая Богородица (Богоматерь), Иисус Христос и Николай Чудотворец — один из наиболее чтимых святых, к которому обращаются в разных жизненных ситуациях, он также покровитель путешественников (к которым можно отнести и автомобилистов). Нередко (чаще — у католиков, но встречаются и у православных) используется изображение святого Христофора, также считающегося покровителем путешественников, — иногда с надписью на испанском «Si en San Cristóbal confías, de accidente no morirás» («Если веришь в святого Христофора — не умрешь в аварии»). Однажды Христофор перенес Христа на руках через бурный поток. В благодарность он был окрещен.

Для большинства иконы и кресты в машине — разновидности амулетов, оберегов, призванные защитить от аварии, травм и даже смерти. Да, это суеверие, отрицаемое православием, но в жизни то и другое нередко смешивается. И, конечно, бывают такие ситуации, когда от аварии спасает только чудо — как говорится, святой дух выносит. Об этом напоминает священник Алексей Матвеев из Тульской епархии.

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В принципе, Церковь не против использования икон в машинах, и автомобильные триптихи часто встречаются в церковных лавках. А те, что куплены вами в обычном автомагазине, священники советуют освятить в храме — хотя это и не обязательно. Что касается размещения в салоне — конечно, место для икон должно быть светлым и чистым. Большинство автовладельцев крепят их на торпедо (приборную панель) или к потолку. ПДД это не запрещает — если не страдает (не ограничивается) видимость с водительского места.

И все же иконы лучше не выставлять напоказ, не делать частью своего имиджа, и тем более не относиться к ним как к аксессуарам и амулетам. По словам священника, глупо и грешно думать, что если вы повесили икону в машине, значит, обязали Бога вас защищать. Обратите внимание, говорит Алексей Матвеев, что часто в репортажах о тяжелых ДТП показывают валяющуюся в салоне искореженного автомобиля иконку.

Икона в машине не отменяет обязанности соблюдать ПДД и вести себя как подобает христианину, в том числе на дорогах.Это напоминание о молитве, образ, помогающий обратиться к Богу и напоминающий об обязанности сделать доброе дело, будучи за рулем: уступить в сложной ситуации, помочь коллеге, подвезти кого-нибудь — вариантов множество.