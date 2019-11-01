Зарядка, резинки и ватник: вот о чем водителю стоит помнить в ноябре

Вялая струя омывайки, примерзшие двери, неработающие дизели, трескающиеся ветровые стекла... Холода как всегда пришли неожиданно. Но дублировать в сотый раз полный список всевозможных зимних автопроблем не станем — пробежимся лишь по тем пунктам, которые никому не покажутся излишними. Просто напоминаем!

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Ноябрь — полузимник: мужик с телегой прощается, в сани забирается

Русская поговорка

В России, да и не только в ней, ноябрь по праву считают скорее зимним месяцем, чем осенним. Голые деревья, слякоть, уныние, темнота — в общем, хоть помирай. А еще растут очереди на шиномонтаж: почему-то многим хочется переобуться именно 30 ноября. Впрочем, на сей раз эта дата приходится на субботу: хорошее занятие для выходного дня. Не телек же смотреть…

Тема подготовки машины к зиме каждый сезон — лидер. Казалось бы, что уже всё сказано-пересказано, однако же год из года выясняется, что закрывать «зимнюю тему» нельзя.

Мобильник, ватник и лопата

Странная компания? А вы не смейтесь — для зимы это предметы первой необходимости.

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Мобильник, понятное дело, есть у каждого, но настоятельно советую возить с собой и его зарядное устройство. Смысл простой: при непредвиденных обстоятельствах вас могут ждать длительные телефонные переговоры со знакомыми и незнакомыми, страховыми и ГИБДД, а также с прочими добрыми людьми. И чем дальше от цивилизации произошла неприятность, тем ценнее для вас мобильник — порой единственная связь с внешним миром. А от разряженного мобильника проку не будет.

Ватник (старая куртка и тому подобное одеяние) — это ваша страховка при тех же неприятностях вдали от дома. На улице — мороз, мотор помер, а помощь никак не приходит. Что может быть глупее в такой ситуации, чем замерзнуть? А ватник вас спасет. Кстати, бывалые, не избалованные мегаполисами водители не стесняются возить с собой и подобие валенок.

Лопата? Она может пригодиться даже в городе: порой отряд снегоуборщиков неожиданно окружает вашу машину таким снежным бруствером, что без нее — никак… Только речь идет о настоящей большой лопате, которой реально можно кидать снег — игрушечная тут не поможет.

Силиконы, щетки и тряпки

В ноябре заморозки легко чередуются с оттепелями и дождями. Поэтому не удивляйтесь, если однажды обнаружите, что двери намертво примерзли к резиновым уплотнителям, не пуская вас в салон. Чтобы этого не произошло, не поленитесь заранее обработать уплотнители силиконосодержащей смазкой. На худой конец сгодится и ширпотреб типа подушечек для чистки обуви или аптечного крема для рук.

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Гораздо чаще дверей по понятным причинам примерзают дворники, которые постоянно пребывают в подмоченном состоянии. Они к этому, в общем-то, приучены, но высвобождать их из ледяных застенков придется с помощью скребков и прочей грубой силы. Многие, оставляя машину на парковке, специально поднимают поводки дворников, чтобы избежать примерзания к стеклу.

В багажнике, естественно, должна лежать щетка-смётка. Их выбор очень велик — мы в свое время отдавали предпочтение поликарбонатным изделиям. Их можно опознать по прозрачному корпусу, цвет которого визуально одинаков по толщине. Телескопические ручки на практике очень неудобны: хлипкая конструкция не передает достаточного усилия. Впрочем, в ряде случаев (микроавтобусы, вэны и т.п.) без них все равно не обойтись.

Старейший и полезнейший обитатель багажника — это тряпка. И лучше, чтобы их было много: одними вытереть руки, другими протереть замызганный номерной знак, третьими — светотехнику, четвертые вообще перевести в разряд одноразовых...

Изопропилы, этанолы, метанолы

Ездить с замызганным стеклом — это совсем не комильфо. Крещенских морозов в ноябре, скорее всего, не будет, но и с летней омывайкой (а, тем более, с водой) в бачке надо расстаться до весны. Для ноября лучше всего выбирать омывающую жидкость, рассчитанную на минус 10С. Почему не более крепкую? Потому что чем меньше в ней спирта, тем слабее тошнотворный запах изопропилового спирта — единственного спирта, на основе которого выпускаются все российские омывайки. А зачем нам неприятные запахи?

Амперы, вольты и ампер-часы

В ноябре может начать капризничать уставшая от жизни АКБ. Среднесуточная температура уверенно ползет к минусу, световой день сокращается все сильнее, а потому вольготной летней жизни окончательно пришел конец. И если в тепличных условиях от батареи многого не требовалось (масло не загустевшее, электрических потребителей — по минимуму), то и полудохлая АКБ могла исправно тянуть лямку.

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Но теперь шутки кончились: с холодами пусковые токи начинают возрастать, да и среднее энергопотребление также увеличивается. При этом батарея начинает всё неохотнее принимать заряд.

В общем, настоятельно рекомендуем оценить реальное состояние АКБ — для это иногда достаточно просто обратить внимание, быстро ли пускается мотор. А при наличии тестера можно померить напряжение на клеммах — должно быть примерно 12,5 —12,6 В.

Кроме того, можно ориентироваться на ее возраст. Напоминаем, что примерный срок службы обычных батарей составляет 4 — 5 лет, а у AGM — 5 — 6 лет. И если сроки вышли, то лучше не ставить эксперименты, а разориться на новую АКБ.

В качестве меры предосторожности советуем возить с собой литиевый пускач — их в продаже полным-полно. Можно, конечно, и конденсаторный, но их выбор крайне скуден, цена — заоблачная, а преимуществ перед литиевым, к сожалению, нет. Во всяком случае, морозов они тоже не любят.

Стекла, воздух и трещины

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На всякий случай вновь скажем, что с приходом холодов учащаются визиты на сервис для замены треснувших ветровых стекол. При этом часто выясняется, что виноват владелец, направивший горячий воздух печки на ледяное стекло, которое, в итоге, трескается из-за резкого перепада температур. Чтобы избежать такой неприятности, направляйте воздух на стекло сразу же после пуска мотора — в этом случае оно будет прогреваться постепенно.

Всех, желающих поделиться своими «ноябрьскими» советами, как обычно приглашаем высказаться. Тех, кто убежден, что ничего такого особенного с машиной в ноябре делать не нужно, также просим к микрофону, аргументировав свою позицию. Счастливого пути!