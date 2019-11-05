В вечном споре сторонников шипованных и фрикционных шин со стороны последних все чаще звучит аргумент о чрезмерном износе асфальта от резины с «гвоздями». Он обоснован, однако принимать его следует с оговорками.

Наивно полагать, что шипованные и нешипованные зимние шины оказывают одинаковое влияние на дорожное полотно. Неверующие могут провести по собственной коже сначала листом обычной бумаги, а затем наждачной. Одинаковые ощущения? То-то же.

Как шипы влияют на состояние асфальта?

«Гвозди» цокают по асфальту не просто так, а с последствиями. Исследования на эту тему проводились и в Европе, и в США. Результаты нельзя сопоставлять напрямую, ибо в разных странах отличается климат, технологии укладки и материал дороги. Но даже самые оптимистичные выводы говорят о том, что износ верхнего слоя ускоряется как минимум на треть. А кто-то фиксирует сокращение срока службы до очередного ремонта в несколько раз! Таковы результаты экспертного анализа дорог в Европе и США за последние 20 лет. Столь большой разброс объясним: разные материалы, интенсивность движения, климат. Но главное понятно — износ увеличивается.

Основной итог активного использования водителями шипованных шин — образование колейности. Не стоит думать, что это мелочь по сравнению, например, с обилием выбоин, трещин и заплаток. В колее машины начинают рыскать, нечетко рулиться, что чревато риском потерять контроль над автомобилем. В дождь трасса становится еще опаснее. В заполненных водой колеях проявляется опасный эффект аквапланирования: шины не в состоянии отвести всю влагу из пятна контакта и буквально всплывают.

Запрещать шипы или нет?

В большинстве стран Евросоюза использование шипованных шин законодательно запрещено. Однако ограничение вводили, не забывая о здравом смысле. Оно действует в странах со сравнительно мягкими зимами, где даже фрикционные покрышки используют не те, что в России. Состав их резины рассчитан на более низкие температуры и взаимодействие с влажным или холодным асфальтом, а не снегом и наледью. В горах разрешено (а иногда и обязательно) использовать цепи противоскольжения. Ну а в северных странах Скандинавии на шипы ограничений нет. С российским разнообразием климатических зон запрещать резину с «гвоздями» будет неразумно.

Каков же выход?

Фанатично чистить дороги, чтобы можно было обходиться «липучками», — не вариант. Во-первых, в нашей стране едва ли не больше половины территории находится в таком климате, где для этого не хватит никаких ресурсов. Во-вторых, пример Москвы, где с очисткой и содержанием дорог все в порядке, свидетельствует: даже в идеальных по отечественным меркам условиях немалая часть водителей отдает предпочтение шипованным шинам.

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А вот соблюдать технологию при строительстве и ремонте дорог жизненно необходимо. Колея от тщательного контроля появляться не перестанет, но проявится не после первой же зимы, как это происходит сейчас, а через несколько лет. Впрочем, такое пожелание к российским дорожникам и чиновникам попахивает фантастикой: традиции частого, едва ли не ежегодного закатывания денег в асфальт неистребимы.

Существует и другой законодательный инструмент. Все шипованные шины сегодня должны соответствовать нормативам по предельному износу, который они оказывают на асфальт. Для этого есть два подхода. Первый — ограничение по количеству шипов. Для каждого размера покрышки установлено предельное количество шипов, которое заведомо не нанесет критического вреда: не больше 50 штук на погонный метр окружности. Например, для 205/55 R16 — это 96 штук.

Второй подход разрешает поставить и больше, но тогда придется пройти серию «прокатов» через референсную пластину. Если разница в ее массе до и после испытаний уложится в допустимые пределы, резину допустят на рынок хоть с 200–300 «гвоздями» вместо 96.

Как видите, с чрезмерным износом асфальта от шипованных шин воюют разными методами. Кто-то радикальнее, кто-то мягче. Исключить вред полностью нельзя, но минимизировать — можно. А вот запрещать шипованные покрышки — не выход, по крайней мере в нашей стране.