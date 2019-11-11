В такой ситуации может оказаться каждый: в ДТП не попадал, тем более не сбегал с места аварии, а в суд вызывают и грозят отобрать права. К чему готовиться и что предпринять, разъясняет глава Госавтоинспекции Михаил Черников.

В январе позвонили из суда и пригласили на заседание — якобы я скрылся с места ДТП, хотят лишить меня прав. Я сказал, что ни в какое ДТП не попадал и поэтому никуда не пойду. Теперь волнуюсь: а вдруг это правда? Как узнать, не лишен ли я прав?

Алексей Петров, Санкт-Петербург

На вопрос читателя отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

Материалы по теме Хочу обменять водительские права досрочно. А можно без медсправки?

Статья 96 Кодекса административного судопроизводства РФ допускает приглашение для участия в судебном заседании лиц, участвующих в деле, - возможна и телефонограмма. Согласно статье 182 указанного Кодекса копии решения суда вручаются под расписку лицам, участвующим в деле, их представителям или высылаются им не позднее чем через три дня после дня принятия решения суда в окончательной форме. Если административное дело не было разрешено по существу, суд выносит соответствующее определение, которое не позднее следующего рабочего дня также направляется лицам, участвующим в деле, или вручается им под расписку (статьи 198 и 201). Таким образом, должно было поступить уведомление о лишении права управления транспортными средствами.

Если есть основания полагать, что соответствующая корреспонденция не могла быть доставлена по определенным причинам (например, проживание не по зарегистрированному месту жительства), о решении суда можно узнать на интернет-портале Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Правосудие» либо обратившись непосредственно в суд, которым рассматривалось дело.

В соответствии со статьей 32.7 КоАП РФ течение срока лишения специального права начинается со дня вступления в законную силу соответствующего постановления суда. В течение трех рабочих дней водитель должен сдать водительское удостоверение в Госавтоинспекцию, а в случае его утраты — заявить об этом в тот же срок. В случае уклонения от сдачи водительского удостоверения срок лишения специального права прерывается, а его течение продолжается со дня сдачи документа либо получения Госавтоинспекцией заявления о его утрате.