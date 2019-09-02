В Госдуму внесен законопроект, который дает судам возможность смягчать наказание водителям, покинувшим место ДТП, — при отсутствии пострадавших и незначительном материальном ущербе.

Предполагается, что при незначительных авариях судья сможет назначить в виде наказания штраф. Это не просто назревшая, а давно перезревшая инициатива, но и она нуждается в корректировке формулировок.

Практика лишения прав тех, кто скрылся с места аварии, в нашем законодательстве существует с незапамятных времен — когда парковок хватало для всех, а царапина на бампере могла привести хозяина пострадавшей машины на больничную койку с сердечным приступом. Времена давно поменялись: место хрома прочно занял пластик, на царапины на бампере почти никто не обращает внимание, ведь в условиях острой парковочной недостаточности рано или поздно кого-нибудь заденешь.

Наличие большого числа камер, а также видеорегистраторов, которые включаются в момент удара, не оставляет злодею почти никаких шансов. Бывает, что ему везет и за три месяца дело не успевают довести до конца, но чаще — объявляется розыск. И если пострадавший крайне нервно реагирует на царапинки, внезапно появившиеся на его любимой «ласточке», то довести дело до возмездия довольно легко.

И вот негодяя, нанесшего ущерб другому автомобилю на 500 рублей в виде царапины на бампере, доставляют в суд, а у судьи нет других вариантов, кроме как лишить водителя права управления автомобилем или назначить административный арест на 15 суток. Поскольку наказание должно быть соразмерным, судьи крайне редко назначают административный арест, но лишают права управления на год.



Справедливо ли это? Я помогал нескольким водителям отбиться в суде от лишения прав. Взрослые мужики, профессиональные водители, умоляли судью посадить их на сколько угодно суток, ведь год лишения для них — это потеря работы, потеря заработка, что явно несоразмерно той царапине на бампере, которую они поставили на тесной парковке, пытаясь доставить товар вовремя. Один мужчина даже заплакал, когда услышал, что ему вынесли гуманное решение — год лишения прав. Это означало, что он теряет работу. У него двое малолетних детей и пожилая мать. Жена сидит с детьми. «Гуманнее» наказания не придумаешь. Кстати, так жестоко наказали его за трещину на бампере автомобиля Kia Rio. К делу подшили экспертизу, которую провела пострадавшая сторона, - ущерб оценили аж в 2500 рублей.

Виновный водитель может уехать с места аварии, если понимает, что ничего страшного не случилось и на другом автомобиле осталась лишь небольшая вмятина или царапина.

Я недавно вернулся из Индии. Там мелкие аварии с царапинами даже за ДТП не считают. Практика следующая: если хочешь, чтобы твой автомобиль был без царапин, ты покупаешь расширенную страховку , по которой оплачивается соответствующий ремонт. Если не покупаешь ее, то ездишь с царапиной или устраняешь за свой счет.Если бы в Индии действовали российские правила, то почти все тамошние водители остались бы без прав.

В Европе много автомобилей и мало места, поэтому практика парковки бампер в бампер и последующего расталкивания соседних автомобилей для того, чтобы выехать, является практически нормой. В некоторых городах сложно найти машины с непоцарапанными бамперами. Европейцы не делают из этих царапинок трагедии. Если бы в Европе действовали наши правила, то там тоже не осталось бы автомобилистов — всех лишили бы прав. Особенно в крупных городах.

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У нас же по-прежнему считается, что ущерб даже на одну копейку должен быть оформлен как страховой случай и возмещен пострадавшему. Это открывает простор для мошенников, которые отслеживают потенциальных жертв, наносят характерные царапины на их автомобили, а потом вымогают большие суммы денег, угрожая заявить в ГИБДД — с соответствующими последствиями. Как правило, жертвы платят…

На мой взгляд, даже штраф, который предусмотрели в качестве альтернативы депутаты, в большинстве случаев несправедлив. Мы уже давно созрели для того, чтобы признать, что царапина на бампере автомобиля не является ущербом. И не является страховым случаем. Если горите желанием содержать бампер в девственном виде, приобретайте полис каско. Бампер надо исключить из перечня вреда, возмещаемого по ГК РФ, ОСАГО и КоАП РФ. И надо определить минимальную сумму ущерба, с которой начинает работать наше законодательство и правоохранительные органы: 1000, 2000 или 5000 рублей. Главное — чтобы небольшая царапина не приводила людей в суд и не грозила лишением прав.

Как не лишиться прав, если вас обвиняют в оставлении места ДТП, читайте в этой публикации.

Автор: Петр Шкуматов

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