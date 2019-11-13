Почему застрял УАЗ: ответ эксперта про шины

Сравнительный тест самых доступных полноприводников российского рынка, а именно Шевроле Нивы, Рено Дастера и УАЗа Патриот, был опубликован в августе. А обсуждение на форуме «За рулем» все еще продолжается!

Материалы по теме УАЗ Патриот и его автомат: отвечаем на ваши вопросы

— В материале «Сельская новь» про «шниву», Duster и Патриот вы отметили, что тестируемый Патриот застрял в размытой колее. А насколько идентичны были параметры шин, ­установленных на трех машинах? Ведь УАЗ, надо полагать, был обут в «асфальтовые» покрышки…

— Вы невнимательно читали статью. Вот фраза из абзаца, где говорится о том, что Патриот забуксовал: «…обут в шины с практически шоссейным профилем». А парой абзацев выше написано: «Половиной успеха „шнива“ обязана шинам Cordiant All-Terrain, которые в грязи гребут как черти. На Дастере ничуть не менее „злые“ покрышки BFGoodrich — во многом благодаря им Renault идет след в след за „шнивой“, не давая повода усомниться в своих способностях». Так что мы ничего не скрывали. Более того, в тексте даже есть фраза, которая дает ответ на ваш вопрос: «И всё же снижать Патриоту оценку за проходимость не станем: на внедорожных шинах такого конфуза не случилось бы».

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