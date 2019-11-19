7 важных вопросов к новой Тойоте RAV4. Ответили на все

Популярные у нас японские кроссоверы теперь производятся в Питере. Но при этом стоят немало. Так, машина в базовой комплектации обойдется в 1,76 млн рублей, а топ потянет аж на 2,7 млн. «Но это же Тойота», — скажут почитатели модели, отправляясь в салон за автомобилем.