Спасаем стоп-сигналы и делаем профилактику — простой совет — журнал За рулем

Спасаем стоп-сигналы и делаем профилактику — простой совет

Восстановить перегоревший контакт и предохранить внутренности фонаря от попадания влаги сможет любой автовладелец.

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На моем Renault Scenic 3 перестал работать стоп-сигнал. Проверил — оказалось, перегорела дорожка «массы».

Чтобы восстановить контакт, пропаял дорожку и покрыл ее водостойким лаком.

А чтобы внутренности фонаря впредь не заливало, заменил заводской герметик самоклеящимся Ш‑образным бытовым уплотнителем. Больше стоп-сигнал не подводил.


С. Петров, Чебоксары

Приз автору совета — аккумулятор PowerBank на 5400 мА·ч компании Heyner.

Уважаемые знатоки автомобиля! Присылая советы, не забывайте сообщать свой почтовый адрес с шестизначным индексом, фамилию, имя и отчество (полностью), а также телефонный номер для связи. Это существенно упростит и ускорит отправку вам заслуженных призов.

Свои советы вы можете присылать на электронную почту exp@zr.ru. По возможности иллюстрируйте собственные ноу-хау фотографиями и/или схемами.

  • Распылите силиконовый спрей внутри гофры, в которой проложены жгуты проводов, — результат вас приятно удивит.
  • Уложить автоодеяло под капот автомобиля несложно — сложно не заметить полученный эффект, а именно быстрый прогрев, сохранение тепла, уменьшение расхода топлива.

Фото: С. Петров

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