Geely GS, Chery Tiggo 7, Renault Kaptur: тест-драйв в цифрах

Как проходил и что показал сравнительный тест кроссоверов Renault Kaptur, Geely GS и Chery Tiggo 7, а также выводы экспертов «За рулем» читайте тут.

Ниже — «картофельный тест», а также данные производителей и прочая важная техническая информация.

Мы проверили, сколько наши «овощи» способны увезти урожая.

В багажник Geely упихалось пять 20‑килограммовых мешков картошки. Chery позволил запастись на зиму посерьезнее: его грузовой отсек вместил на два мешка больше. Но самый хозяйственный — Renault. Восемь мешков! И просел он под нагрузкой меньше, чем «китайцы». Так что если и ехать за урожаем, то на Каптюре.

Ведь и до поля на нем проще добраться — просвет под защитой двигателя больше 20 сантиметров! И не страшно, что система стабилизации после 55 км/ч не отключается, - с таким мотором и вариатором всё равно сильно не побуксуешь: электроника бережет «железо».

Chery съедет с асфальта еще увереннее — у него самый большой угол под передним бампером. Но пузом зацепится раньше — клиренс поменьше. А на Geely за картошкой ехать не стоит: и брюхо ему поцарапаете, и увезете мало.