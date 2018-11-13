Сегодня, в 6:15 Geely GS, Chery Tiggo 7, Renault Kaptur: тест-драйв в цифрах Эксперты «За рулем» провели испытания трех кроссоверов и подготовили подробный технический справочник по ним.
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Как проходил и что показал сравнительный тест кроссоверов Renault Kaptur, Geely GS и Chery Tiggo 7, а также выводы экспертов «За рулем» читайте тут. Ниже — «картофельный тест», а также данные производителей и прочая важная техническая информация.
Мы проверили, сколько наши «овощи» способны увезти урожая.
В багажник
Geely упихалось пять 20‑килограммовых мешков картошки. Chery позволил запастись на зиму посерьезнее: его грузовой отсек вместил на два мешка больше. Но самый хозяйственный — Renault. Восемь мешков! И просел он под нагрузкой меньше, чем «китайцы». Так что если и ехать за урожаем, то на Каптюре.
Ведь и до поля на нем проще добраться — просвет под защитой двигателя больше 20 сантиметров! И не страшно, что система стабилизации после 55 км/ч не отключается, - с таким мотором и вариатором всё равно сильно не побуксуешь: электроника бережет «железо».
Chery съедет с асфальта еще увереннее — у него самый большой угол под передним бампером. Но пузом зацепится раньше — клиренс поменьше. А на Geely за картошкой ехать не стоит: и брюхо ему поцарапаете, и увезете мало.
Грузовой отсек Tiggo (308 литров) немного уступает багажнику Каптюра. «Китаец» смог увезти на один мешок меньше.
Грузовой отсек Tiggo (308 литров) немного уступает багажнику Каптюра. «Китаец» смог увезти на один мешок меньше.
Багажник Geely скромен: наши замеры дали всего 216 литров. И «тарированных» мешков с картошкой влезло только пять. К тому же у этого автомобиля самый маленький проем и низко поднимается дверь: о нее легко приложиться головой.
Багажник Geely скромен: наши замеры дали всего 216 литров. И «тарированных» мешков с картошкой влезло только пять. К тому же у этого автомобиля самый маленький проем и низко поднимается дверь: о нее легко приложиться головой.
Багажник Renault самый большой — 364 литра, по нашим замерам. Целых восемь мешков с картошкой!
Багажник Renault самый большой — 364 литра, по нашим замерам. Целых восемь мешков с картошкой!
ДАННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
CHERY TIGGO 7 GEELY GS RENAULT KAPTUR Снаряженная / полная масса
1507 кг / н.д.
1435 / 1735 кг
1320 / 1768 кг
Время разгона 0–100 км/ч
12,8 с
н.д.
13,8 с
Максимальная скорость
н.д.
н.д.
166 км/ч
Топливо / запас топлива
АИ-92, АИ-95 / 57 л
АИ-95 / н.д.
АИ-95 / 52 л
Расход топлива: городской / загородный / смешанный цикл
9,1/6,9/8,4 л/100 км
н.д.
8,6/6,0/6,9 л/100 км
ДВИГАТЕЛЬ
Тип
бензиновый
бензиновый
бензиновый
Расположение
спереди, поперечно
спереди, поперечно
спереди, поперечно
Конфигурация / число клапанов
Р4 / 16
Р4 / 16
Р4 / 16
Рабочий объем
1971 см³
1799 см³
1598 см³
Мощность
90 кВт / 122 л.с. при 5500 об/мин
98 кВт / 133 л.с. при 6000 об/мин
84 кВт / 114 л.с. при 5500 об/мин
Крутящий момент
180 Н·м при 4000 об/мин
170 Н·м при 4400 об/мин
156 Н·м при 4000 об/мин
ТРАНСМИССИЯ
Тип привода
передний
передний
передний
Коробка передач
CVT
Р6
CVT
Передаточные числа: I / II / III / IV / V / VI / з.х.
н.д.
4,21 / 2,24 / 1,30 / 1,02 / 0,91 / 0,70 / 3,49
3,87–0,53 / 3,64
Главная передача
н.д.
3,89/4,35
3,88
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ
Подвеска: спереди / сзади
McPherson / многорычажная
McPherson / упругая балка
McPherson / упругая балка
Рулевое управление
реечное, с электроусилителем
реечное, с электроусилителем
реечное, с гидроэлектроусилителем
Тормоза: спереди / сзади
дисковые, вентилируемые / дисковые
дисковые, вентилируемые / дисковые
дисковые, вентилируемые / барабанные
Шины
225/60 R18
225/45 R18
215/60 R17
СЕРВИС В ЦИФРАХ
Периодичность ТО Гарантия Дилеры (СТОА) CHERY TIGGO 7
15 000 км или 12 месяцев
3 года или 100 000 км
74
GEELY GS
15 000 км или 12 месяцев
3 года или 100 000 км
55
RENAULT KAPTUR
15 000 км или 12 месяцев
3 года или 100 000 км
146
ПАРАМЕТРЫ ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ ПРОХОДИМОСТИ (замеры ЗР)
CHERY TIGGO 7 GEELY GS RENAULT KAPTUR Просвет a
190 мм
180 мм
205 мм
b
220 мм
195 мм
275 мм
c
210 мм
200 мм
240 мм
Угол α
26,0°
19,5°
22,0°
β
32,0°
28,5°
32,0°
γ
19,0°
16,5°
22,0°
ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА АВТОМОБИЛЕЙ
Модель CHERY TIGGO 7 GEELY GS RENAULT KAPTU Рабочее место водителя
Самое удобное сиденье — в Chery. В Каптюре не хватает диапазона регулировки по высоте и недостает опоры в плечах. У сиденья Geely те же проблемы. Во всех машинах руль не регулируется по вылету. Лучшая обзорность — в Tiggo: самые большие зеркала, минимальные мертвые зоны, есть система кругового обзора. У Каптюра самые маленькие наружные зеркала. В Geely очень плохая обзорность через салонное зеркало.
Сиденье
9 7 8
Органы управления
8 8 7
Обзор
9 8 8 Салон
У «китайцев» мало вместительных отделений для вещей. У Каптюра больше бардачок, но нет центрального бокса — только подлокотник. Сзади самый просторный — Chery, в Geely чуть меньше мéста над головой, в Renault тесно и неудобно. А багажник самый большой у Каптюра; поставить ему оценку выше, чем Chery, помешала нехватка крюков и отсутствие подполья. Багажник Geely самый мелкий.
Передняя часть
7 7 7
Задняя часть
8 8 7
Багажник
8 7 8 Ходовые качества
Меньше всего вопросов — к управляемости Chery, хотя и она неидеальна. Kaptur в целом не хуже, но великоваты крены в поворотах. Geely собрал все недостатки соперников — поздние реакции, большие крены, отсутствие внятной обратной связи. Лучшая динамика — у Chery. У Renault дохлый мотор, у Geely вялый робот.
Динамика
8 7 7
Тормоза
8 9 8
Управляемость
8 7 8 Комфорт
На разбитой дороге Renault — король. Подвеска непробиваемая! Но достают вибрации и удары на руле. У Geely запас энергоемкости меньше — его подвеска жестко срабатывает на отбой. Самый некомфортный — Chery. У Geely и Renault однозонный климат-контроль; в Geely есть обогрев задних сидений, в Renault — обогрев лобового стекла. В Chery — двухзонный климат-контроль, обогрев руля и лобового стекла. Уровень шума во всех трех машинах невысок.
Шум
8 8 8
Плавность хода
7 8 9
Климат
9 8 8 Приспособленность к России
Renault впечатляет выдающейся геометрической проходимостью и мощной защитой мотора. Chery немного уступает в клиренсе, но у него больше угол въезда. Самая скромная «геометрия» — у Geely. Пороги Каптюра и Tiggo прикрыты дверьми, чем не может похвастатьcя Chery. У Каптюра самое неудобное расположение запаски — под днищем. Наиболее разветвленная дилерская сеть — у Renault.
Геометрическая проходимость
8 7 9
Сервис
7 7 9
Эксплуатация
8 8 8 Промежуточная оценка 8,00 7,60 7,93 Поведение вне дороги
Передний привод резко ограничивает возможности вне асфальта, закопаться на любом из трех тестовых автомобилей проще простого. У Renault и Chery — вариаторы, которые плохо переносят долгую пробуксовку. Робот Geely мог бы обеспечить ему преимущество, но… нельзя отключить страхующую электронику. Все трое близки по ходу подвески.
Энерговооруженность
8 8 8
Выносливость
8 8 8
Ходы подвесок
8 8 8 Общая оценка 8,00 7,67 7,94
CHERY TIGGO 7
Неплохая на фоне соперников динамика; удобный просторный салон, хорошо спрофилированное сиденье водителя
Жесткая подвеска; плохо организована передняя часть салона; слабо развита дилерская сеть
GEELY GS
Стильная внешность и интерьер; хорошие тормоза; низкий уровень шума
Проблемы с управляемостью; маленький багажник, неудобное сиденье водителя; неоправданный ценник
RENAULT KAPTU
Отличная плавность хода; неплохой багажник; приятная цена
Вялая динамика; тесный задний ряд, откровенно дешевый салон
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