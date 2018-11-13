Geely GS, Chery Tiggo 7, Renault Kaptur: большой тест кроссоверов

Сможет ли китайский автомобиль опередить по финальной оценке европейский? В нашем тесте три переднеприводных кроссовера. Спойлер: такого итога эксперты За рулем не ожидали.

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Всё нынче дорожает, овощи в том числе. Я говорю не про дары природы, а про автомобили с вялой динамикой и незажигательной управляемостью. Например, Renault Kaptur с передним приводом и 1,6‑литровым мотором мощностью 114 л.с. в топовом исполнении Extreme стоит миллион двести.

Китайские соперники еще круче. Ценник (или «вертикальный прайс», как сказано на сайте) на Chery Tiggo 7 с 122‑сильным двухлитровым мотором и вариатором зáмер на отметке «1 369 000 ₽». А за свежий Geely GS 1.8 (133 л.с.) с шестиступенчатым роботом просят полтора миллиона.

«Китайцы» дороже лидеров рынка. Мир сошел с ума?

Renault Kaptur Кроссовер на платформе B0 появился в 2016 году. Доступен как с передним, так и с полным приводом. Выпускается заводом Renault в Москве. ДВИГАТЕЛИ:

бензиновые: 1.6 (114 л.с.) — от 945 000 ₽

2.0 (143 л.с.) — от 1 159 990 ₽ Chery Tiggo 7 Кроссовер Chery на китайском рынке дебютировал еще три года назад. Но в России он появился только в этом году. Автомобили поставляются из Китая. ДВИГАТЕЛИ:

бензиновые: 1.5Т (150 л.с.) — от 1 199 900 ₽

2.0 (122 л.с.) — от 1 279 900 ₽ Geely GS Кросс-хэтчбек GS пришел на российский рынок в 2019 году. Доступен только с передним приводом и одним двигателем. Сборка — в Китае. ДВИГАТЕЛЬ:

бензиновый: 1.8 (133 л.с.) — от 1 299 990 ₽

Зато красиво

В конкурсе на самый стильный прикид победу одержал бы Geely GS. Хорош! Есть что-то от Фокуса третьего поколения, но получилось красиво. Яркий морковный окрас только усиливает эффект.

Интерьер цепляет не меньше: современный дизайн, хорошие материалы, ровные зазоры. Блок однозонного климат-контроля расположен иначе, чем в родственном Атласе, - показания можно разглядеть в любую погоду. А динамики с орнаментом в виде буквы G? Красота!

Но потянул руль на себя и… нет! Регулируется только по углу. И сиденье: опустишь в самое нижнее положение — всё равно сидишь высоко.

Geely GS

Интерьер не менее красив, чем внешность. Плюс отличное качество сборки и добротные материалы. Жаль, что на толковую организацию рабочего места не хватило запала. Блок климат-контроля удобен в пользовании. Но саму систему не похвалишь за корректную работу — в авторежиме то холодно, то жарко. Преселективный робот своим быстродействием напоминает коробку с одним сцеплением: задержки в переключениях есть даже на старте.

Комбинация приборов понятна и лаконична. Большой красочный дисплей способен демонстрировать только одно показание ­трип-компьютера.

На домашней странице есть руководство пользователя мультимедийной системы. Намек на «логику» меню? Регулировать громкость сенсорными клавишами неудобно.

За центральным туннелем притаилось небольшое отделение и розетка на 12 вольт.



Chery Tiggo 7 не хуже. И никакого плагиата, симпатичный и узнаваемый. Руль тоже перемещается только по углу наклона, а вот на проработку сиденья времени не пожалели. Но на этом и остановились — к эргономике претензий много.

Chery Tiggo 7

Chery уступает Geely в дизайне интерьера и качестве материалов. Но на фоне Каптюра выглядит роскошно. Отдельного дисплея у климатической установки нет, показания выводятся на центральный экран. Большой «телевизор» развлекательного центра не отличается быстродействием. С логикой управления нет проблем. Вариатор Tiggo также не блещет расторопностью. Тем не менее именно он в тандеме с двухлитровым мотором сделал Chery самым резвым.

Приз за самую стильную и яркую приборную панель получает Tiggo. Отрадно, что необычная форма приборов не повредила читаемости.

Чем руководствовались инженеры, когда запихнули регулировку громкости в блок управления климат-контролем, - загадка.

За центральной консолью Chery есть площадка под смартфон, — она вне поля зрения, так что легко можно забыть там свой гаджет.



Рабочее место в Каптюре не лучше — та же высокая автобусная посадка. Но, в отличие от «китайцев», любоваться нечем. Откровенно дешевый пластик и хаоти­чно разбросанные кнопки. Сиденье спрофилировано неплохо, - не так классно, как в Tiggo, зато в поясницу ничто не тычет, как в Geely. Главное — назад его сильно не сдвигать, иначе зажмете ноги заднему пассажиру.

Во втором ряду Каптюра чувствуешь себя забытым и никому не нужным: тесно, жестко, неудобно. Особенно после того, как посидел в «китайцах», у которых галёрка куда просторнее и комфортнее. Тот случай, когда машина снаружи краше, чем внутри.

Renault Kaptur

Интерьер Renault не блещет ни изяществом, ни качеством материалов. Эргономика понравится любителям автобусной посадки. Простая, но эффективная мультимедийная система удобна и понятна в пользовании. Дизлайк ставим только за кнопочное управление громкостью. Вариатор Каптюра далеко не самый расторопный. А 114‑сильный мотор далеко не самый мощный. Динамично ездить с такой парой не получится.

Приборная панель Renault — самая неудобная в тесте. Цифровой спидометр требует привыкания, а скупой на информацию и графику дисплей — словно пришелец из прошлого.

Renault поражает нелогичным расположением кнопок в салоне. Где разместить управление круиз-контролем? Конечно, под рукояткой стояночного тормоза!..

Легкой компенсацией за отсутствие бокса между передними сиденьями послужит отделение в верхней части панели.



Восточные повадки

На разбитом асфальте у Geely не всё гладко. Подвеска отфильтровывает колдобины, только если у них плавные «обводы». Стоит попасть на «лежачий полицейский» или в яму — приплыли. Амортизаторы не успевают погасить энергию, велик шанс «замкнуть» стойки. Особенно часто это происходит на отбое. Этот «китаец» создан исключительно для ровного асфальта.

Передние сиденья только внешне похожи на вольвовские. Не хватает диапазона регулировки по высоте, плохо спрофилирована спинка.

Задний ряд Geely просторен, тут удобно человеку любого роста. В качестве бонуса — удобный откидной подлокотник и разъем USB.

Если дорога хороша, GS весьма неплохо ведет себя на «дальняке» — уверенно держит прямую, не очень восприимчив к боковому ветру. Комфорта добавляет хорошая шумоизоляция. Но к виляющим дорогам у Geely патологическое отвращение. На дуге рано слетает с траектории и опасно раскачивается по диагонали. Неинформативный руль добавляет «радости»: в нулевом положении он «пережат», а в повороте не хватает столь нужной реактивной тяжести, усилие на баранке вообще не меняется. Так что над платформой Emgrand, на которой построен GS, надо еще поработать.

Самое удобное водительское сиденье — однозначно в Tiggo. Это касается как профиля, так и диапазонов и ассортимента регулировок.

Второй ряд Chery самый просторный — мéста полно во всех направлениях даже для рослых людей. А низкий центральный туннель облегчит участь среднего пассажира. Для пассажиров второго ряда есть отдельные дефлекторы вентиляции.

Chery намного понятнее и интереснее. На повороты руля реагирует задорнее, реакции острее, на траектории остается дольше. Крены кузова ощутимо меньше, потому не перегружается внешнее к повороту переднее колесо. Но три оборота от упора до упора (как и у Geely) — уже многовато по сегодняшним меркам. Плохо и то, что в предельных режимах передняя и задняя подвески живут каждая своей жизнью.

А на разбитой дороге Chery — явный аутсайдер. Подвеска сносно держит машину только на мелких дорожных неровностях. Задание посложнее она проваливает с неприятным лязгом ходовой.

Профиль передних сидений неплох, но им ­сильно не хватает диапазона регулировки по высоте. Будем надеяться, что кнопки обогрева передних сидений когда-нибудь переедут в более удобное место.

В заднем ряду Каптюра тесно. Особенно остро дефицит пространства ощущается в ногах. Из всех радостей жизни для обитателей второго ряда — только один подстаканник и розетка на 12 вольт.

Kaptur жрет всё, что под ногами. Ямы размером с полколеса, вырезанный кусок асфальта с острыми краями, неприятный высокий «лежак» — лишь слабые удары доходят до руля. Однако автомобиль вялый, скучный. Симптомы те же — «длинный» руль, чересчур большие крены в поворотах и склонность к сносу передней оси на пределе сце­пных свойств шин. Но руль при этом наливается приятной тяжестью по мере увеличения скорости и угла поворота. И на прямой Renault ведет себя уверенно. В общем, не горяч, но надежен.

Овощной микс

Зачем Каптюру зажигательная упра­вляемость при таком слабом моторе? Он на центнер легче «китайских товарищей», а разгон — никакой. С трудом укладывается в 15 секунд, чтобы набрать 100 км/ч, - УАЗ Пикап шустрее! Вариатор старается имитировать переключения квазипередач, но это не помогает. Хорошо, хоть на заправку ему надо заезжать реже всех: в загородном режиме Kaptur берет чуть больше семи литров на сотню.

Грунтовка — родная стихия Каптюра. Непробиваемая подвеска не боится никаких неровностей. Renault Kaptur нельзя отнести к драйверским машинам, но он понятен и предсказуем. И обратная связь «по рулю» самая адекватная.

Geely сжигает на полтора-два литра больше. Куда уходит лишняя горючка — загадка. Разгон лишь чуть бодрее, хотя Geely должен класть соперников на лопатки — у него самый мощный двигатель, работа­ющий в паре с модным преселективным роботом. Но именно коробка всё портит. Бесконечные задержки в переключениях, а при старте с места на светофоре нужно жать на газ заранее, чтобы не слышать злобного бибиканья в спину. Японцы говорят, что специалист — как меч: или он выполняет свои обязанности, или он тупой. Интересно, у китайцев есть подобная поговорка?

Вместе с вялой динамикой Geely GS предлагает невнятную управляемость — большие крены, никакой обратной связи. Прямую держит хорошо. По грунтовке едет неплохо. Но если попасть в приличную яму, можно словить жесткий пробой.

На этом фоне Tiggo 7 с разгоном до 100 км/ч за 12,8 секунды — спринтер. По крайней мере, не покрываешься холодным потом при каждом обгоне на двухполосной дороге. Но тут другая беда: вариатор не умеет имитировать смену псевдопередач, стрелка тахометра зависает на одной отметке под монотонное завывание двигателя.

Вне асфальта нужно быть осмотрительным. Подвеска звонко бухает на кочках и передает все толчки в салон. На прямой Chery стабилен. Да и в поворотах неплох. Подкачало полное отсутствие обратной связи на руле.

ВЫВОДЫ

Когда мы подбили баллы, то поняли — свершилось эпохальное событие! Чуть ли не впервые за всю историю наших сравнительных тестов китайский автомобиль выступил лучше европейского! Да, Chery Tiggo 7 неидеален, но за 1,3 миллиона рублей получаешь симпатичный внешне кроссовер со сносными ездовыми качествами, просторным салоном и хорошей ­отделкой.

Kaptur уступил — подвел тесный задний ряд и дохлый мотор. Впрочем, можно доплатить 150 тысяч, на которые Tiggo дороже Каптюра, и взять двухлитровый Renault с полным приводом.

А Geely GS? Яркий, с при­ятным интерьером, но — с сырым шасси. Есть чему поучиться — хотя бы у того же Tiggo!

Номинанты Гран-при «За рулем» 2020

Мы допускаем к участию в Гран-при «За рулем» 2020 только абсолютно новые машины — появившиеся в 2019 году впервые или сменившие поколение. Рестайлинги или обновления моторной гаммы не в счет.

Chery Tiggo 7 и Geely GS — в номинантах. А вот какая из этих машин лучшая в своем классе, решать вам.

Голосование уже началось. Нам важно ваше мнение. А среди проголосовавших читателей мы разыграем три автомобиля Лада Веста.

Официальная страница Гран-при «За рулем» 2020 доступна по этой ссылке. Генеральный партнер Гран-при «За рулем» — компания Cordiant.

О победителях Гран-при «За рулем» 2019 можно узнать здесь.

О том, кому достались разыгранные в этом году автомобили, читайте здесь. ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА АВТОМОБИЛЕЙ Модель CHERY TIGGO 7 GEELY GS RENAULT KAPTU Рабочее место водителя Самое удобное сиденье — в Chery. В Каптюре не хватает диапазона регулировки по высоте и недостает опоры в плечах. У сиденья Geely те же проблемы. Во всех машинах руль не регулируется по вылету. Лучшая обзорность — в Tiggo: самые большие зеркала, минимальные мертвые зоны, есть система кругового обзора. У Каптюра самые маленькие наружные зеркала. В Geely очень плохая обзорность через салонное зеркало. Сиденье 9 7 8 Органы управления 8 8 7 Обзор 9 8 8 Салон У «китайцев» мало вместительных отделений для вещей. У Каптюра больше бардачок, но нет центрального бокса — только подлокотник. Сзади самый просторный — Chery, в Geely чуть меньше мéста над головой, в Renault тесно и неудобно. А багажник самый большой у Каптюра; поставить ему оценку выше, чем Chery, помешала нехватка крюков и отсутствие подполья. Багажник Geely самый мелкий. Передняя часть 7 7 7 Задняя часть 8 8 7 Багажник 8 7 8 Ходовые качества Меньше всего вопросов — к управляемости Chery, хотя и она неидеальна. Kaptur в целом не хуже, но великоваты крены в поворотах. Geely собрал все недостатки соперников — поздние реакции, большие крены, отсутствие внятной обратной связи. Лучшая динамика — у Chery. У Renault дохлый мотор, у Geely вялый робот. Динамика 8 7 7 Тормоза 8 9 8 Управляемость 8 7 8 Комфорт На разбитой дороге Renault — король. Подвеска непробиваемая! Но достают вибрации и удары на руле. У Geely запас энергоемкости меньше — его подвеска жестко срабатывает на отбой. Самый некомфортный — Chery. У Geely и Renault однозонный климат-контроль; в Geely есть обогрев задних сидений, в Renault — обогрев лобового стекла. В Chery — двухзонный климат-контроль, обогрев руля и лобового стекла. Уровень шума во всех трех машинах невысок. Шум 8 8 8 Плавность хода 7 8 9 Климат 9 8 8 Приспособленность к России Renault впечатляет выдающейся геоме­трической проходимостью и мощной защитой мотора. Chery немного уступает в клиренсе, но у него больше угол въезда. Самая скромная ­«геометрия» — у Geely. Пороги Каптюра и Tiggo прикрыты дверьми, чем не может похвастатьcя Chery. У Каптюра самое неудобное расположение запаски — под днищем. Наиболее разветвленная дилерская сеть — у Renault. Геометрическая проходимость 8 7 9 Сервис 7 7 9 Эксплуатация 8 8 8 Промежуточная оценка 8,00 7,60 7,93 Поведение вне дороги Передний привод резко ограничивает возможности вне асфальта, закопаться на любом из трех тестовых автомобилей проще простого. У Renault и Chery — вариаторы, которые плохо переносят долгую пробуксовку. Робот Geely мог бы обеспечить ему преимущество, но… нельзя отключить страхующую электронику. Все трое близки по ходу подвески. Энерговооруженность 8 8 8 Выносливость 8 8 8 Ходы подвесок 8 8 8 Общая оценка 8,00 7,67 7,94





CHERY TIGGO 7 Неплохая на фоне соперников динамика; удобный просторный салон, хорошо спрофилированное сиденье водителя Жесткая подвеска; плохо организована передняя часть салона; слабо развита дилерская сеть GEELY GS Стильная внешность и интерьер; хорошие тормоза; низкий уровень шума Проблемы с управляемостью; маленький багажник, неудобное сиденье водителя; неоправданный ценник RENAULT KAPTU Отличная плавность хода; неплохой багажник; приятная цена Вялая динамика; тесный задний ряд, откровенно дешевый салон

«Картофельный тест» наших героев и подробная техническая информация доступны по этой ссылке .

Geely GS, Chery Tiggo 7, Renault Kaptur: большой тест кроссоверов Сможет ли китайский автомобиль опередить по финальной оценке европейский? В нашем тесте три переднеприводных кроссовера. Спойлер: такого итога эксперты За рулем не ожидали. Geely GS, Chery Tiggo 7, Renault Kaptur: большой тест кроссоверов