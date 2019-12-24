Шипы или «липучка»: на каких шинах лучше путешествовать

Дальняя дорога на машине — это повышенная внимательность и ответственность. Правильный выбор шин снимает изрядную часть забот с плеч водителя, хотя и не отменяет того, что за рулем необходимо быть сосредоточенным 100% времени.

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Зима в России не располагает к путешествиям и туризму своим климатом, зато подталкивает к ним длинными новогодними каникулами и бескрайними просторами с тысячами интересных мест. Ежегодно — уверен — находится немало водителей, кто впервые решается на зимний автомобильный вояж. Планируя его, нелишне уделить время «обувке» машины.

Итак, зимние шины бывают двух типов: шипованные и нешипованные. Последние в обиходе называют и по-другому: «липучками» или фрикционными. Они, в свою очередь, подразделяются на модели для мягкой европейской зимы и «настоящей» зимы. Для России (кроме южных регионов) подходит второй тип. Всесезонные шины можно отличить по рисунку протектора с меньшим количеством ламелей, нежели на чисто зимних шинах. Выдает их и маркировка на боковине, где символами обозначены все сезоны, а не только зима.

Исключить, нельзя оставить

С поездками за пределы России все более-менее понятно. Использование шипованных шин в большинстве европейских стран законодательно запрещено. С «гвоздями» в покрышках можно отправиться не дальше стран бывшего Союза или на север, в Скандинавию.

В нашей стране документально прописано только обязательное использование зимних или всесезонных шин в течение декабря, января и февраля. Причем без поправки на реальную температуру и климат региона в целом. В качестве «компенсации» за столь криво прописанную меру — отсутствие штрафа за ее несоблюдение.

Всесезонные шины сразу отметаем. Высказывание о том, что такая резина плохо работает и летом, и зимой, конечно, несколько утрированное, но в целом имеет под собой обоснование. Такие модели можно порекомендовать только тем, кто не выезжает за пределы совсем южных регионов. А в них не ездит в горы или подстраховывает себя в таких вылазках цепями. Если же говорить о зимней поездке даже из Воронежа на юг, то гарантировать безопасность эти шины не могут.

Не будем столь радикальными в отношении нешипованных моделей для мягкой европейской зимы, но предупредить обязаны. Они заточены на работу при совсем небольших морозах и небольшом плюсе. Их профориентация — холодный асфальт, неглубокий мокрый снег, дождь. На льду они мало на что способны.

В такую резину можно обуть машину на юге, с чуть большим риском — в Москве. Но и в столице каждую зиму стабильно случается несколько выдающихся дней: метели, наледи, неубранные улицы. А вот в дальней дороге с обстановкой не угадаешь. Чтобы лишний раз не волноваться, рекомендуем «лайтовые» зимние покрышки не рассматривать.

Железо против резины

Остаются два типа — нешипованные «липучки» скандинавского типа, заточенные под снег и лед, и шипованные модели. Будем отталкиваться от того, что трассы у нас чистят неидеально, и надеяться на лучший из возможных вариантов не стоит. Кроме того, например, на северо-западе страны у нас экспериментируют с содержанием дорог на скандинавский манер — под укатанным снегом. Значит, условия могут оказаться предельно далекими от асфальта родного города.

Вопреки распространенному стереотипу, шипованные модели отнюдь не всегда лучше «липучек» на льду. Преимущество «гвоздей» в том, что они стабильно цепляются за лед при любой температуре. У фрикционных покрышек картина иная. При околонулевых температурах они работают хуже шипованных аналогов, на сильном морозе за —20...-25°C — лучше. Многочисленные прорези-ламели свое дело знают. Думать, что резина не способна превзойти по сцепным свойствам металлические шипы — заблуждение. Поэтому перед поездкой прикиньте, какая температура вас ожидает. Даже путешествие на север Скандинавии может оказаться комфортным и без шипов.

Недостатки шипованных шин

Есть у шипованных моделей очевидные недостатки. Они более шумные, имеют чуть больший тормозной путь на асфальте, машина на них менее точно управляется. Ну и повышенный износ асфальта, если вас это волнует. В этом плане «липучки» окажутся комфортнее, а на асфальте еще и безопаснее.

К тому же шины с «гвоздями», растеряв со временем свое железо, отнюдь не превращаются во фрикционные со всеми их преимуществами, ведь покрышка была изначально задумана для работы с шипами. В этом плане жизненный цикл нешипованной резины может оказаться дольше.

Разумеется, все сказанное в предыдущих абзацах касается моделей одного ценового уровня, одного класса. Если сопоставлять шины с разных полюсов рынка, вполне могут быть парадоксы: дорогая «шиповка» будет шуметь на уровне бюджетной «липучки», или, к примеру, дешевая модель с «гвоздями» не сможет превзойти на льду породистую «скандинавку». Отсюда еще один совет: не экономьте на шинах! Однажды они могут спасти вам как минимум машину, как максимум — жизнь.

Рекомендации «За рулем»

Если вам важнее акустический комфорт и спокойствие за поведение машины на асфальте, обувайте ее в нешипованные шины. Опасаетесь появления льда при умеренно холодных температурах? Ваш выбор — шипы.

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Собираясь в автомобильное путешествие, изучите законодательство соседей. Во многих европейских странах наличие в багажнике автомобиля цепей противоскольжения — обязательное условие для заезда на различные участки дорог.