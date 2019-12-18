Твердые или мягкие — вы знаете, какие колодки нужны именно вам?

Вы наверняка замечали, что колесные диски у некоторых автомобилей (а может быть, и у вашего тоже) покрыты слоем какой-то коричневатой пыли. Так бывает, когда тормозные колодки слишком мягкие. Но это не значит, что жесткие колодки лучше.