Сегодня, в 16:00 Твердые или мягкие — вы знаете, какие колодки нужны именно вам? Вы наверняка замечали, что колесные диски у некоторых автомобилей (а может быть, и у вашего тоже) покрыты слоем какой-то коричневатой пыли. Так бывает, когда тормозные колодки слишком мягкие. Но это не значит, что жесткие колодки лучше.
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Хотите беречь тормозные диски и часто менять колодки — используйте колодки с мягким материалом накладки. Хотите пореже менять колодки, но готовы к тому, что диски переживут максимум два комплекта колодок, — тогда ставьте жесткие. То же самое — если заметили, что после очередной смены колодок тормозные диски стали изнашиваться быстрее. Уж лучше
заменить колодки
еще раз, на более мягкие, и продолжить эксплуатацию. Это дешевле и проще, чем менять тормозные диски.
Для людей со спокойным стилем езды и умеющих по-быстрому «махнуть колодки» будет предпочтителен первый вариант. Родные, заводские диски проживут максимально долго, а колодки — это все-таки расходник. Их и полагается менять часто. Любителям тюнинга, агрессивной езды больше подойдут жесткие колодки. Износятся диски — ничего страшного, поставим перфорированные.
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Как отличить мягкие колодки от жестких
? К сожалению, точно на этот вопрос ответить нельзя. При выборе советую:
Расспросить продавца-консультанта. Если он квалифицирован, то сможет помочь вам с выбором. Пошерстить форумы. Поискать там информацию о конкретных производителях колодок для вашего автомобиля. Автовладельцы часто делятся личным опытом. Иметь в виду, что азиатские производители в большинстве своем выпускают мягкие тормозные колодки, а европейские — наоборот, тяготеют к жестким.
А еще порекомендую ставить жесткие колодки тем, кто мало ездит. Между поездками тормозные диски
успевают заржаветь. При этом по краям тормозного диска со временем образуется зона глубокой коррозии. Во время поездок она срезает поверхность тормозной колодки активнее, и в результате фрикционная накладка приобретает выпуклую форму, то есть уменьшается ее рабочая площадь. Именно поэтому более жесткие колодки предпочтительнее. Фото: depositphotos.com
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