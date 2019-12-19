Вот как еще можно пристроить очки в салоне — простой способ — журнал За рулем

Вот как еще можно пристроить очки в салоне — простой способ

Некоторые предметы в автомобиле должны быть всегда под рукой.

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Уж сколько вещей может вместить Ларгус! Но я нашел-таки еще один вариант размещения предметов, которые должны быть под рукой.

Вывернув саморез крепления полки под потолком, закрепил им полосу липучки, чтобы хранить светоотражающий жилет прямо над головой. Таким же образом прикрепил футляр для очков.

А. Константинов, Чебоксары


Приз автору совета — канистра масла ZIC компании SK Lubricants.

Уважаемые знатоки автомобиля! Присылая советы, не забывайте сообщать свой почтовый адрес с шестизначным индексом, фамилию, имя и отчество (полностью), а также телефонный номер для связи. Это существенно упростит и ускорит отправку вам заслуженных призов.

Свои советы вы можете присылать на электронную почту exp@zr.ru. По возможности иллюстрируйте собственные ноу-хау фотографиями и/или схемами.

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Фото: А. Константинов

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