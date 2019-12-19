Система автоторможения: она вообще работает? Супертест

Водитель чуть отвлекся, а впереди, словно из-под земли, выросла машина или спонтанный мечтатель-пешеход решил перейти дорогу... Трагедии не избежать? «За рулем» проверил, под силу ли умной электронике спасти ситуацию, а быть может и чью-то жизнь.