Неизвестные Лады: Lada Gnome и Lada Elf

В конце 1980‑х годов прошлого века молодые специалисты ВАЗа создали забавные концепткары.

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Задача перед дизайнерами стояла необычная: сделать городской четырехместный автомобиль длиной менее трех метров, по комфорту и динамике примерно соответствующий тогдашней Таврии. Так появился Гном, он же Lada Gnome. Под капотом было очень тесно, ­поэтому бампер, переднюю панель и часть рамы сделали съемными.

Чуть позже на базе Гнома создали Эльфа (Lada Elf) — двухместный экипаж повышенной проходимости.

У Гнома посадочная формула 2+2, а Эльф — двухместный. Полезная нагрузка — соответственно 280 и 300 кг. Мотор мощностью 30 л.с. позволял достигать 120 и 125 км/ч соответственно. Известен электрический вариант Эльфа на никель-кадмиевых батареях массой 315 кг. Запас хода при скорости 40 км/ч составлял около 110 км, максимальная скорость — 90 км/ч.

Но малыши так и остались опытными образцами.

Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, какие детали чаще всего крали с Жигулей?

Есть вопросы? Задавайте! kolodochkin@zr.ru

15 Жигулей, которых вы никогда не видели, мы собрали в этой публикации.

Фото: из архива автора