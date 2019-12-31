Неизвестные Лады: Lada Gnome и Lada Elf

Советские плакаты типа «Не влезай — убьет!» казались наивными и бесполезными, но возникали как реакция на какой-то несчастный случай. Сегодня автомобиль часто (и без оснований!) рисуется как «средоточие вселенского зла». Вот наиболее популярные из автострашилок.
Сегодня автомобиль — вещь практичная, прикольные модели мало кто делает. На общем фоне наших дорог новый KIA Soul здорово выделяется. Но при этом он остается универсальным автомобилем на каждый день. И в этом его фишка.
Смотрел я тут недавно фильм о спасении человечества в будущем. Там из автомобилей фигурировал пикап Mitsubishi L200. О китайском JAC T6 авторы этого фильма, вероятно, и не слышали. А ведь он тоже может быть в числе спасателей.