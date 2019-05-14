Парад уродцев: 15 самых некрасивых концептов

«За рулем» составил рейтинг сомнительных с точки зрения автомобильного дизайна прототипов. Приходится недоумевать — куда смотрели все те, кто на различных этапах работы над концептом одобрял такое?

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Задачи концепткаров условно можно разделить на две группы. Первая — отработка новых технологий. Вторая — демонстрация новых тенденций в дизайне компании.

Если не считать тех концептов, которые являются предсерийными образцами, то в остальных случаях полет фантазии очень широк. И порой дизайнеров заносит слишком сильно. Так, что остается недоумевать — куда смотрели все те, кто на различных этапах работы над концептом одобрял и пропускал дальше подобный дизайн. Не удивлюсь, если за эти «шедевры» авторов еще и поощряли — вместо того, чтобы заставить все переделывать.

Мы намеренно не стали брать примеры от частных мастерских, а рассмотрим «жутко» красивые концепты и прототипы от известных производителей. Конечно, с этим списком можно поспорить, ибо дизайн всегда дело вкуса. Но подобрать нужные эпитеты к некоторым автомобилям из этой подборки (см. ниже) не позволяли рамки цензуры.





Самые интересные концепты российских автопроизводителей мы собрали тут.

Шедевры итальянских кузовщиков вы найдете по этой ссылке.

13 серийных авто, которые выглядят круче своих же концептов, смотрите здесь.

Авангардные проекты автопрома СССР — здесь.

Фотографии автомобилей Волга, которые мало кто видел, мы собрали в этой публикации, а малоизвестных машин марки Москвич — тут.

Какими были Калины, Таврии, Оды, Москвичи, Чайки, Волги, пока не встали на конвейер? Посмотреть на ретромобили и их прототипы можно в нашей публикации.

Фото ижевских автомобилей, о которых вы никогда не слышали (и не видели), смотрите тут.





Фото: фирм-производителей и из архива автора