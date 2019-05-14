Парад уродцев: 15 самых некрасивых концептов

Задачи концепткаров условно можно разделить на две группы. Первая — отработка новых технологий. Вторая — демонстрация новых тенденций в дизайне компании.
Если не считать тех концептов, которые являются предсерийными образцами, то в остальных случаях полет фантазии очень широк. И порой дизайнеров заносит слишком сильно. Так, что остается недоумевать — куда смотрели все те, кто на различных этапах работы над концептом одобрял и пропускал дальше подобный дизайн. Не удивлюсь, если за эти «шедевры» авторов еще и поощряли — вместо того, чтобы заставить все переделывать.
Мы намеренно не стали брать примеры от частных мастерских, а рассмотрим «жутко» красивые концепты и прототипы от известных производителей. Конечно, с этим списком можно поспорить, ибо дизайн всегда дело вкуса. Но подобрать нужные эпитеты к некоторым автомобилям из этой подборки (см. ниже) не позволяли рамки цензуры.
- Самые интересные концепты российских автопроизводителей мы собрали тут.
- Шедевры итальянских кузовщиков вы найдете по этой ссылке.
- 13 серийных авто, которые выглядят круче своих же концептов, смотрите здесь.
- Авангардные проекты автопрома СССР — здесь.
- Фотографии автомобилей Волга, которые мало кто видел, мы собрали в этой публикации, а малоизвестных машин марки Москвич — тут.
- Какими были Калины, Таврии, Оды, Москвичи, Чайки, Волги, пока не встали на конвейер? Посмотреть на ретромобили и их прототипы можно в нашей публикации.
- Фото ижевских автомобилей, о которых вы никогда не слышали (и не видели), смотрите тут.
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