Внедорожник «Победа»: первый, советский, комфортабельный!

Этот автомобиль часто называют полноприводной Победой. На самом деле он никогда так не назывался: в документации машина проходила как М‑72.

Любопытно и другое: в отличие от прародителей (ГАЗ‑61, ГАЗ‑69), полноприводная М‑72 не была рамной. Кузов серьезно усилили (передок, крыша, пол с лонжеронами), но он остался несущим. И комфортабельным: с нормальными сиденьями, печкой и даже омывателем ветрового стекла.

Это был едва ли не первый комфортабельный внедорожник в мире. Вездеход выпускали в 1955–1958 годах, всего изготовили 4677 автомобилей.

Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, почему так и не пошел в серию самый крутой отечественный внедорожник, созданный по заказу Министерства обороны СССР?

Есть вопросы? Задавайте! kolodochkin@zr.ru

Полная история ГАЗ-М72 — тут.

Фото: из архива автора