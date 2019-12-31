Какой ряд на дороге опаснее? Взгляд эксперта

Эксперт «За рулем» считает, что левый, но и в правом достаточно опасностей.

Когда-то меня, еще совсем неопытного водителя, занесло на одну из улиц в районе Люблино. Казалось бы, две полосы в каждую сторону — нормально… Но, по какому-то злому року, я на каждом перекрестке убеждался, что опять встал не туда: светофор со стрелкой (то вправо, то влево) всякий раз заставлял с позором перестраиваться, мешая остальным. Бывалые лихо меняли полосы загодя, а я чувствовал себя беспомощным неумехой. С тех пор не люблю крайние ряды…

В общем-то, дополнительные секции в светофорах на дорогах без «карманов» вполне можно считать элементами опасности. Ведь ничего не стоит получить удар от несущегося сзади, полагающего, что все должны ехать, а не стоять. Но есть и другие потенциальные проблемы.

Начнем с правого ряда. Из двора или примыкающего проезда в любой момент может выехать кто-то, не желающий вас пропускать. Правый ряд соседствует с тротуаром, что постоянно чревато выскакиванием на проезжую часть пешеходов, собачек и прочих разумных существ. К тому же в правом ряду обычно плохо видно пешеходов, которые заканчивают переход проезжей части. Те водители, что левее вас, уже пропустили их и начинают разгон, а перед вами такой пешеход появится в последнюю очередь, неожиданно. То же относится к встречным автомобилям, поворачивающим налево: попутные водители в левых рядах их видят, а вам при этом перекрывают обзор.

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Тем не менее я считаю, что левый ряд все-таки опаснее правого. Скоростной режим здесь игнорируют чаще, а это не способствует безопасности. Следующая «левая» опасность — это встречный поток: чуть в сторону — и вот оно, лобовое столкновение. Наконец, есть такое явление, как колейность: в левом ряду она, как правило, более значительная.

Я стараюсь вообще никогда не ездить в левом ряду — только для опережения. На дорогах типа МКАД выбираю второй ряд слева — там и скорость достаточно высокая, и сзади никто сигналить не будет. В целом же предпочитаю «серединку».

Всех, кто имеет другое представление о преимуществах и опасностях правых и левых полос, приглашаем высказаться в комментариях ниже.