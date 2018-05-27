Сергей Студенок из Москвы уже два раза покупал Солярис, и «солярушки» его ни разу не подводили. Единственный минус — бюджетный автомобиль год от года дорожает.

Предуведомление! Материалы этой рубрики основаны на личном опыте автовладельцев, мнения которых могут отличаться от мнения редакции «За рулем». Неисправности машин и проблемы сервисного обслуживания, о которых рассказывают авторы публикаций, являются частными случаями, связанными, в том числе, с особенностями владения.

Досье

Имя: Сергей Студенок

Возраст: 29

Город: Москва

Должность: менеджер по продажам

Автомобиль: Hyundai Solaris 2017 г. в. (II поколение), седан, 1.6 MT (123 л.с.), комплектация Comfort

Пробег: 140 тыс. км

Надежность решает все

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Свой «солик» второго поколения я забрал в июле 2017 года у официального дилера в Москве. Тогда он обошелся мне в 770 тысяч рублей (). В подарок шли коврики, сигнализация без автозапуска, шумоизоляция днища, установка парктроников на задний бампер, чем я был приятно удивлен. Определяющим фактором при покупке стала надежность этого автомобиля — у меня уже был Solaris первой генерации (1.4 MT, 107 л.с., 2013 года), на котором я без проблем откатал 215 000 км. За все время эксплуатации ни единой поломки, в пути машина не подвела ни разу. Поменял разве что сцепление и передний ступичный подшипник. Все!

Кстати, с предыдущим «солярушкой» связана одна история, после которой я трижды подумаю, стоит ли иметь дело с продавцами б/у автомобилей. Машину я сдал по программе trade-in официальному дилеру Hyundai. На тот момент пробег был 215 тыс. км. Официалы, недолго думая, выставили мой Solaris на Avito, но уже с пробегом 38 тыс. км — скрутили основательно. Недавно ради интереса я нашел эту машину через приложение на телефоне и выяснил, что она прошла «второе ТО» в Оренбурге и сейчас ее пробег якобы составляет 85 тыс. км. Думаю, если бы новый владелец узнал, как в реальности обстоит ситуация, пришел бы в ужас.

Габариты и управляемость

Производитель утверждает, что кузов нового Hyundai Solaris стал на три сантиметра длиннее и немного шире. По поводу длины не скажу, а разница в ширине действительно заметна. Не визуально, а когда садишься в машину.

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Управляемости нового Solaris я бы поставил жирную пятерку. Производитель внес изменения в конструкцию задней балки, так что машина стала более устойчивой на трассе. Раньше о таком контроле на скорости больше 100 км/ч я не мог и мечтать. Также радует электроусилитель руля: никакого тебе гула и излишних нагрузок, как в случае с гидроусилителем, который был на предыдущей машине.

Салон автомобиля тоже претерпел изменения. Теперь в интерьере Solaris есть даже что-то на продукцию VAG: кажется, интерьер отдаленно напоминает салон Шкоды Октавии.

Когда избавлялся от предыдущего Соляриса, сиденья пришлось одеть в чехлы из экокожи, поскольку обивка потеряла товарный вид. А в этом автомобиле спустя 140 тыс. км кресла и обшивка салона — в идеале, ничего не хочу менять. Места для пассажиров предостаточно: с комфортом размещаемся я, жена и двое маленьких детей в креслах.

Не люблю коробку-автомат

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У моего Соляриса механическая коробка передач, и это принципиальный момент . С механикой, на мой взгляд, любой автомобиль надежнее. Ну вот что может случиться с механикой? Максимум выйдет из строя сцепление. Оригинальный комплект стоит около 10 тысяч рублей. Цена адекватная, это не великие деньги. Сама замена — еще пять тысяч. Ремонт автомата обойдется намного дороже.

По работе самой коробки нареканий никаких: она понятная, ей легко управлять. Первая передача нужна только для того, чтобы тронуться, а дальше сразу же можно переключаться на вторую. Порой даже, бывает, могу и со второй тронуться, потому что двигатель очень тяговитый. Шестая передача — для экономии топлива при езде по трассе: тяга не пропадает, но обороты двигателя меньше, чем при езде на пятой. Отсюда и экономия.

К слову, расход бензина меня тоже порадовал: по трассе с движком 1.6 выходит где-то 6,9–7,1 литров на сотню. И это я еще езжу быстро. В городе доходит до 9 литров — сказываются московские пробки. Не понимаю, как у некоторых владельцев Solaris бортовик может показывать расход 12 л на 100 км. Это ж как надо ездить? Кстати, и второй свой Solaris заправляю исключительно на «Роснефти», хотя слышал негативные отзывы об их топливе. Объясню: проехав 200 000 км на первой машине, решил поменять топливный фильтр. Заехал к знакомым ребятам в сервис — официалов я для себя отсек сразу после покупки из-за дороговизны. Выяснилось, что давление в топливной рампе в норме, и в замене даже нет смысла. Так что теперь доверяю только «Роснефти», но с единственным уточнением: по регламенту в Solaris нужно лить АИ-92, а я использую только АИ-95. Полного бака хватает где-то на 700 км. Летом с семьей ездили в Крым, вышло три полных бака бензина.

Новый личный рекорд

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За два с половиной года на обслуживание Hyundai Solaris я потратил не больше 70 тыс. рублей. Сюда включил замену масла в движке, фильтров и прочие расходы по ТО. Из ремонтных работ была только замена стоек стабилизатора (обошлась в тысячу рублей). Но это все пустяки.

По десятибалльной шкале я бы поставил машине девятку. Минус балл за то, что цена на новый и, казалось бы, бюджетный автомобиль сейчас кусается. На машине я планирую проехать больше 300 000 км и надеюсь, что автомобиль не подведет. 140 тысяч он пробежал уверенно.

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Фото: из архива Сергея Студенка и «За рулем»