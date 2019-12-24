Зачем это делать? Например, чтобы вырваться из грязевого или снежного плена. Но не все автопроизводители предусмотрели такую функцию.

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ESP помогает водителю сохранить контроль над машиной при быстром движении и маневрировании. А для повышения проходимости иногда необходимо движение со значительной пробуксовкой ведущих колес. Тут все зависит от характера грунта, внедорожных возможностей автомобиля и наличия кнопочки ESP OFF. Обратите внимание, что у некоторых моделей систему ESP можно отключить через меню бортового компьютера. Долго, неудобно, но это лучше, чем ничего.

А что же делать владельцам автомобилей, где нет ни кнопки, ни возможности отключить ESP через меню?

Надо вспомнить теорию. Откуда система ESP знает о скорости вращения колес? Правильно, от датчиков системы АБС. Имейте в виду, что если в автомобиле предусмотрена система ESP, то и ABS имеется.

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Значит, чтобы повысить проходимость автомобиля и ходом, с пробуксовкой проскочить сложный участок пути, надо временно дезактивировать АБС. Это можно сделать несколькими способами:

Вынуть предохранитель. Для этого нужно найти в блоке предохранителей плавкую вставку, отвечающую за систему, и вынуть ее. В комбинации приборов загорится сигнализатор неисправности системы, но ESP нам больше мешать не будет.

Отсоединить разъем одного, любого колесного датчика АБС. Система тут же полностью вырубится. Только нужно защитить разъем от грязи и влаги.

Снять разъем с центрального блока АБС. Эффект тот же. И не забудьте, как и в предыдущем варианте, защитить контакты от попадания на них грязи.

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