За ответ на задачу № 141 «Откуда колечки» («За рулем» № 11, 2019) Вячеслав Лысенко, живущий в Москве, получает от компании Playme-Russia комбоустройство «3 в 1» Playme Turbo. А теперь новое непростое задание!

ЗАДАЧА № 144

Великое множество

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Как-то раз Иваныч в гаражных беседах упомянул, что у современных полноприводных машин много одинаковых элементов: куча ШРУСов, приводов, крестовин. А Степаныч хитро улыбнулся и говорит: «Ну, у моей новой Весты есть один узелок потаенный, где одинаковых деталюшек не счесть. Гораздо больше, чем в твоей Крете». Расскажите, о чем идет речь и что это за узел.

Ответ с пометкой «Конкурс» отправьте до 1 марта 2020 года по адресу: 107045, Москва, Селивёрстов пер., 10. Или по e‑mail: exp@zr.ru. Укажите ваш контактный телефон или иной способ быстрой связи.

Мы обязуемся прочитать все ваши сообщения по теме конкурса. Призом будет отмечено не просто правильное, но и наиболее полное решение конкурсной задачи с развернутым ответом.

А теперь подведем итоги «Конкурса знатоков» из ноябрьского номера журнала «За рулем» за 2019 год.

Наша очередная задача началась с рассказа владельца автомобиля марки Volvo о том, что на передней части его двигателя расположены два неучтенных поршневых кольца. А оппонент заявил, что в том же месте на его машине стоят устройства вроде шиберного насоса.

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Читатели строили разные предположения. Один написал о шиберном масляном насосе. Но при чем тут кольца? Другой вспомнил о компрессорах кондиционера разных конструкций. Неужели в поршневом компрессоре всего два кольца?

И только немногие читатели пошли в верном направлении и обратили взоры на механизмы муфт изменения фаз газораспределения. Среди них самый полный ответ дал наш победитель.

Система, предназначенная для изменения фаз газораспределения, имеет общепринятое международное название VVT (variable valve timing). Фазы газораспределения нужно изменять в зависимости от режимов работы двигателя. Это позволяет повысить мощность и крутящий момент, снизить расход топлива и токсичность отработавших газов. Самым простым и распространенным способом регулировки является поворот распределительных валов на небольшой угол по отношению к исходному. Хотя существуют и другие схемы, такие как применение кулачков с разным профилем и изменение высоты подъема клапанов. Уже не говоря о полностью электронно-управляемых клапанах, открытием которых ведают электромагниты.

Но в задаче говорилось о самых простых муфтах изменения фаз газораспределения (в народе — фазовращатель), стоящих на носках распределительных валов и поворачивающих вал относительно приводной шестерни по ходу вращения. По команде блока управления двигателем электромагнитный клапан либо подает масло под давлением из системы смазки головки блока в полость муфты, либо отключает подачу — и тогда муфта возвращает вал в исходное положение.

Вот теперь и рассмотрим, какие же муфты имеют в конструкции поршневые кольца, а какие больше похожи, как сказано в задаче, на шиберные насосы.

«Шиберная» муфта (наиболее распространенная конструкция) состоит из ротора, посаженного на распределительный вал, и кóрпуса, на наружной поверхности которого нарезаны зубья под цепь или зубчатый ремень. В полости между ротором и корпусом подводится масло под давлением, что обеспечивает взаимное перемещение этих элементов. А уплотнения, которые герметизируют полости, и напоминают шиберный насос. Конструкция, правда, без эксцентриситета, за счет которого насос качает, но ведь Сергеич сказал: «…вроде шиберного насоса».

Ну а где же поршневые кольца? Тоже в фазовращателях. Фирма Volvo всегда отличалась необычными техническими решениями. Ее фазовращатель представляет собой закрытый с одного конца цилиндр, в котором под воздействием давления масла движется поршень. А коли есть поршень и цилиндр, то с уплотнением соединения лучше всего справится поршневое кольцо, решили мотористы в Гётеборге. Движущийся возвратно-поступательно поршень за счет косозубого соединения обеспечивает поворот распредвала относительно приводного шкива, соединенного с корпусом. Оригинальная система хороша, но при большом износе образуется сильный радиальный люфт шкива. Это может привести к повреждению зубчатого ремня привода ГРМ, поэтому на таких моторах надо ­своевременно менять муфты.

Всем участникам конкурса спасибо. Вячеслава Лысенко с победой! Он получает от компании ­Playme-Russia комбоустройство «3 в 1» Playme Turbo.