За ответ на задачу № 138 «Прохлады хочу» (№ 8, 2019) Дмитрий Спиридонов, живущий в Московской области, получает от компании Playme-Russia комбоустройство «3 в 1» Playme Turbo. А теперь — новое непростое задание!

ЗАДАЧА № 141

Откуда колечки

Расхвастался на гаражных посиделках местный дока Палыч: мол, на моем Volvo на передке двигателя на два поршневых кольцá больше, чем у других машин. Подумаешь, отвечает Сергеич, кóльца, эка невидаль. Да у меня, дескать, в тех же местах устройства вроде шиберного насоса стоят!

Помогите присутству­ющим при этом разговоре автовладельцам разобраться, о чем говорят корифеи.

Стоит напомнить, что короткие ответы даже не рассматриваются.

Ответ с пометкой «Конкурс» отправьте до 1 декабря 2019 года по адресу: 107045, Москва, Селивёрстов пер., 10 — или по e‑mail на электронную почту exp@zr.ru. Укажите ваш контактный телефон или иной способ быстрой связи.

Мы обязуемся прочитать все ваши сообщения по теме конкурса. Призом будет отмечено не просто правильное, но и наиболее полное решение конкурсной задачи с развернутым ответом.

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А теперь подведем итоги «Конкурса знатоков» из августовского номера журнала «За рулем».

Перед человеком, разбирающимся в электрике, встал вопрос: как продиагностировать неработа­ющий кондиционер на Renault Logan простейшим способом и выяснить, виновата ли электрика, или надо ехать в сервис по обслуживанию кондиционеров для углубленной диагностики? Ответов на задачу пришло очень много, а мы рассмотрим полный и правильный ответ.

Logan оборудован простым кондиционером с ручным управлением. Система включает в себя два теплообменника, компрессор, приводимый от двигателя, редуктор, ресивер-осушитель и датчик давления хладагента. Когда система выключена, хладагент в системе находится под давлением 5–7 бар. Важно, что давление хлада­гента зависит от температуры; цифры приведены для температуры 20 °C.

При включении системы компрессор начинает сжимать хладагент, обеспечивая на выходе давление около 10–12 бар. В конденсаторе, стоящем перед радиатором двигателя, газ интенсивно охлаждается и переходит в жидкое состояние. В ресивере хладагент проходит очистку и осушение. По трубке он поступает в редуктор, представляющий собой дроссельный клапан, на выходе из которого давление и температура резко снижаются до 1 бар и —7 °C соответственно. Таким хладагент поступает в испаритель, переходя из жидкого агрегатного состояния в газообразное. Проходящий через испаритель воздух отдает тепло хладагенту, а сам становится более холодным. Из испарителя хладагент поступает к компрессору, и цикл повторяется.

Элементы системы кондиционирования воздуха: 1 — конденсатор; 2 — ресивер; 3 — датчик давления; 4 — клапан для заправки и выпуска хлад­агента в трубопроводе высокого давления; 5 — испаритель; 6 — электровентилятор отопителя; 7 — редуктор; 8 — клапан для заправки и выпуска хладагента в трубопроводе низкого давления; 9 — компрессор; 10 — электровентилятор системы охлаждения.

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Напомним условия, при которых кондиционер включается. Помимо нажатой кнопки А/С должен работать вентилятор отопителя. А еще включение зависит от показаний датчика давления хладагента. Блок управления разрешит включение, когда датчик зарегистрирует от 2 до 24 бар. Тогда замкнется электромагнитная муфта и вращение от приводного ремня станет передаваться на вал компрессора. При выходе давления за эти пределы компрессор отключается. Кстати, при работе кондиционера включается электровентилятор системы охлаждения.

Теперь главный вопрос: как проверить, какая из систем кондиционера забарахлила — электрика или гидравлика?

Чтобы убедиться в исправности электрической части, нужно сымитировать рабочее давление. Для этого отсоединяем разъем от датчика давления (перемыкать что-либо в разъеме не стоит) и отворачиваем датчик от трубки (конструкция клапана такова, что утечки хладагента не будет). Очищаем датчик и подключаем к разъему. При нажатой кнопке кондици­онера и включенном вентиляторе отопителя подаем воздух от шинного компрессора в рабочую полость датчика. При показаниях манометра выше 2 бар компрессор кондиционера должен со щелчком включиться, а нагрузка на двигатель должна увеличиться. Если так и произошло, вся электрика, включая датчик давления, исправна. И если прохлады нет, значит в системе недостаточно хладагента. Предстоит визит в специализированный сервис для диагностики утечек, устранения негерметичности и заправки.

А электроцепи проверяем по стандартному алгоритму. Смотрим предохранитель, реле включения заменяем таким же, например от противотуманных фар. Проверяем, подается ли напряжение на муфту включения компрессора. Если подается, а включения нет — неисправна электромагнитная муфта.

Всем участникам конкурса спасибо. Дмитрия Спиридонова с победой! Он получает от компании ­Playme-Russia комбоустройство «3 в 1» Playme Turbo.