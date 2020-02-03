Придумано американцами: 7 идей, которые изменили автопром

В этой подборке изобретений найдутся и эпохальные, и не слишком значительные, и почти забытые, и актуальные по сей день.

Факт, однако, что ни один узел конструкции, ни один элемент внешности автомобиля не был обойден вниманием тех, кто стремится сделать автомобиль удобнее, безопаснее, надежнее. Смотрите и сравнивайте!

1. Крыша-самокрутка

Кабриолеты марки Plymouth — одного из брендов корпорации Chrysler в 1939 году впервые оснастили сервоприводом для складывания и закрывания мягкой крыши. Изобретение не назовешь эпохальным, однако приверженцы открытых кузовов не пожалели долларов за избавление от возни с тентом. Тем более, что не для всякой машины хватало одной пары рук: многим требовался помощник. Несмотря на конкуренцию со стороны складных металлических крыш, и мягкие тенты, и механизмы для их складывания применяются до сих пор, хотя доля кабриолетов явно уменьшается.

Тент Plymouth Convertible 1939 года опускали и натягивали нажатием кнопки.

Спустя 70 лет: тент с сервоприводом на кабриолете BMW 1-й серии, модель 2008 года

2. Фары под колпаками

Фары издавна существовали как отдельный элемент экстерьера, а у модели Cord 810 1936 года их не только спрятали в крылья, но впервые закрыли колпаками — для лучшей обтекаемости и ради большей цельности, даже некоторой загадочности облика. Но популярность потайные фары завоевали намного позже — в 1980-е годы, особенно на спортивных моделях. Со временем световые приборы стали более компактными и мощными, они легче вписываются в обтекаемые контуры кузова. К тому же торчащие из капота «домики» могли травмировать пешеходов при наезде. В общем, интерес к скрытым фарам угас так же быстро, как возник.

Cord 810 на фестивале «Автоэкзотика» в Тушино.

Под капотом могли прятать и четыре фары: например, у Lotus Esprit 1993 года.



3. Постучали по дереву

Еще одна американская фишка — woody, отделка машины деревом. Несколько десятилетий оно широко использовалось для грузовых и грузопассажирских кузовов. Освоение крупной штамповки из листа сделало очевидным преимущество цельностальных конструкций. Тогда дерево пустили на отделку в стиле кантри, потакая вкусам фермеров и многочисленных обитателей «одноэтажной» Америки. «Деревяшки» закончились двумя моделями Buick 1953-го. На смену пришла дешевая имитация из пленки.

Довоенный Ford с деревянным кузовом «универсал».

Кабриолет Chrysler Town & Country 1949 года только отделан деревом.



4. Неубиваемый вояка

Эта машина сто́ит всех остальных изобретений американцев в автомобилестроении: Willys MB, он же Ford GPW. От начала разработки вездехода в 1940-м до запуска в серию прошло около двух лет. Для производства выбрали прототип фирмы Виллис-Оверленд — к слову, он во многом повторял другую конструкцию: Америкен Бэнтам. Но настоящим победителем оказался Форд, сумевший быстро наладить массовый выпуск. За годы Второй мировой войны все названные фирмы изготовили почти 650 тысяч таких автомобилей, из них 52 тысячи получила Советская Армия. Они служили в качестве командирских, а также тягачей для легких противотанковых орудий.

Виллисы буксируют 45-мм пушки. Закавказский фронт, сентябрь 1942 года.

Советский командир наблюдает за движением колонны Виллисов с 45-мм противотанковыми пушками.

Ford GPW популярен среди коллекционеров и реставраторов.



5. Не ошибитесь дверью, сэр

Первые кузова типа «стретч-лимузин» или просто «стретч» построила фирма Armbruster еще в 1928 году. Раму удлиняли здоровенной вставкой, диваны располагали, как в обычном авто, поперек салона, причем у каждого — своя пара дверей. Стретчи полюбились музыкантам джазовых биг-бэндов и гостям дорогих отелей. Такие машины из США обслуживали одно из советских учреждений в конце 1980-х. Но всерьез и надолго обосновались в России лимузины, чьи салоны превращены в уютные гостиные с диванами вдоль бортов, баром, телевизором. Как и 90 лет назад, их строят в США специализированные фирмы, используя серийные модели самых разных марок.

Checker Aerobus строили в США с 1962 по 1977 год.

Cadillac Escalade пользуется спросом у новобрачных.



6. К рекордам — на всех парах

Паровые автомобили нынче почти забыты — а ведь они успешно конкурировали с бензиновыми и электрическими вплоть до 1930-х годов. Ставшая известной фирма Stanley Motor Carriage строила не только пассажирские «паровики», но также грузовики и автобусы, причем добилась как коммерческих, так и спортивных успехов. В 1906 году гоночный болид Stanley Steamer достиг рекордной скорости для автомобилей с любым типом двигателя: 127 миль или 204 километра в час. Рекорд был побит лишь через пять лет, а в качестве высшего достижения для паровых авто продержался до наших дней — во многом из-за падения интереса к данной теме. Наконец, в 2009 году паровой автомобиль английской конструкции развил на авиабазе в США среднюю скорость 225 километров в час.

Рекордный заезд болида Stanley Steamer на дистанцию 1 миля (1609 м) в 1903 году.

Stanley Steamer тряхнул стариной на встрече олдтаймеров в США, 2009 год.



7. Козырная восьмерка

Двигатель типа V8 придумали не в Штатах, но именно американцы довели его до той степени совершенства, при которой такие моторы стали широко востребованными. Важнейший шаг сделали технологи Форда: они выполнили оба ряда цилиндров и верхнюю часть картера в виде единой отливки. Трудоемкость корпусных деталей значительно снизилась, к тому же блоки стали удобны для автоматизированной обработки.

Блок цилиндров двигателя Ford V8.

Седан Ford Deluxe с мотором V8 образца 1939 года.



Поставленные на поток моторы Ford V8 семейства «флэт хэд» — «плоскоголовые» — выпускались в США с 1932 по 1954 год. Во Франции ими также комплектовали в 1950-х легковые автомобили SIMCA, а вплоть до 1974 — армейские грузовики, прослужившие до начала 1990-х.

10 двигателей, которые перевернули мир, — тут.

Фото: из архива автора