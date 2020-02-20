Проверено «За рулем»: защита для камеры заднего вида

Камеры в последнее время устанавливают даже на бюджетные машины. С таким помощником парковаться удобно и безопасно. Одна беда — из-за дорожной грязи объектив быстро слепнет.

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Некоторые автопроизводители озаботились этой проблемой, и появились камеры, которые прячутся, когда в них нет необходимости, или снабжены омывателем.

Владельцам других машин рекомендуем установить устройство, напоминающее затвор фотоаппарата. Когда включена передача заднего хода и камера нужна, микромотор с редуктором отводит резиновую защитную крышку от объектива. Как только задний ход выключается, крышечка вновь полностью закрывает камеру от грязи.

Помимо исполнительного механизма система включает в себя блок управления, который подает команды на открывание и закрывание крышки. Импульсы короткие, поэтому потребление энергии ничтожно мало.

Устройства необходимо подбирать под конкретный автомобиль, оснащенный штатной камерой. Выпускается и модуль, содержащий и камеру, и защитный механизм. А особо рукастые могут подобрать привод к неродной камере.

Мы проверили работоспособность механизма на разных дорогах при отрицательных и положительных температурах — он достойно выдержал все испытания.

Правда, обойдется такое устройство недешево — ориентировочно в 5000 рублей.