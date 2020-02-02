Короткий тест на память: как вращали коленвал Чайки

Когда бюджет ограничен 200 тыс. рублей, выбирать приходится из «древних» экземпляров с внушительным пробегом. Вариант для рисковых, но попробовать стоит. Предлагаем подборку машин, которые можно купить за указанную сумму.
Получение прав — волнительный для начинающего автомобилиста момент. Но не все новички знают, как получить заветную «корочку». В этой статье расскажем, какие документы понадобятся, в какие «окошки» стучать, сколько платить и другие нюансы получения в/у.
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