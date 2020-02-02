Короткий тест на память: как вращали коленвал Чайки

Создатели ГАЗ‑13 придумали, как обойтись без «кривого стартера».

«Кривой стартер» (так в прошлом веке называли пусковую рукоятку) был неотъемлемой частью автомобилей прошлых лет — его использовали как для пуска двигателя вручную, так и при ремонте.

А вот для Чайки ГАЗ‑13 нашли другое решение. Чтобы провернуть коленчатый вал (при установке зажигания или регулировке клапанов), требовалось отвинтить четыре болта и открыть люк в нижней части гидротрансформатора; появлялся доступ к валу — его проворачивали отверткой за зубья венца гидротрансформатора.

Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знаете, как открывался капот на ЗИМе? А какую Ниву прозвали «моськой»?

Есть вопросы? Задавайте! kolodochkin@zr.ru

Полная история Чайки ГАЗ-13 (и заодно тест-драйв культового советского автомобиля) — тут.

Фото: из архива автора