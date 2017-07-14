Хочу лучше и тормозить, и ехать по снегу. Что делать с шинами?

Читатель интересуется: можно ли совместить достоинства узких шин, которые лучше ведут себя на снегу, и таких, которые лучше тормозят. Руководитель шинной группы «За рулем» советует не увлекаться игрой с размерами — есть более эффективные и при этом безопасные способы добиться желаемых показателей.

Материалы по теме Шипы или липучки — эксперты ЗР выбирают шины на зиму

— На моем автомобиле стандартно установлены шины 225/55 R17, но допускается установка 215/65 R16. Более узкие шины (шириной 215 мм) лучше ведут себя в снегу, более широкие (225 мм) лучше тормозят. А можно ли совместить достоинства тех и других и поставить узкие и низкие шины 215/55 R17?

— Увеличение ширины улучшает тормозные свойства, но ухудшает сопротивление аквапланированию, и наоборот. Потому объединить эти качества за счет подбора ширины протектора невозможно.

Управляемость и плавность хода тоже антагонисты. Выше профиль — выше плавность хода, но медленнее реакции на действия рулем. Впрочем, небольшая разница в приведенных вами параметрах влияет на указанные выше характеристики незначительно. Зато на 5,5 мм изменится клиренс, собьются показания спидометра и одометра. Зачастую подбор разных моделей/марок шин одной размерности с прицелом на желаемые показатели может дать больший эффект.

У вас есть вопросы? Пишите на info@zr.ru. И присоединяйтесь к обсуждению на форуме «За рулем»!

Ответы на все (ну или почти все) вопросы о шинах и дисках вы найдете в материалах прямой линии (доступна по ссылке).

В зимний период рекомендуем воспользоваться автооделом для двигателя и щетками стеклоочистителя с подогревом.

Фото: depositphotos