Легендарный автомобиль Гагарина — мы нашли его владельца
Этот ЗИЛ-111В знаменит на весь мир — машина везла Юрия Гагарина в Кремль после полета в космос. А потом... она простояла без дела в Армении 43 года.
Звездный час
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14 апреля 1961 года внимание мировой прессы было приковано к московскому аэропорту «Внуково». Сюда пассажирский лайнер Ил-18 в сопровождении почетного эскорта истребителей доставил первого космонавта Земли Юрия Гагарина для встречи с высшим руководством СССР. На кадрах советской фото- и кинохроники: ковровая дорожка метров 100 длиной… звуки оркестра, исполняющего старинный авиационный марш «Мы рождены, чтоб сказку сделать былью»… небольшая трибуна у кромки взлетного поля… доклад Гагарина о выполнении задания Родины.
Первый летчик-космонавт СССР покидал аэропорт «Внуково» в сопровождении Первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева и его супруги. Во главе кортежа шел роскошный голубой кабриолет ЗИЛ-111В, украшенный цветами. Всю дорогу до Красной площади Юрий Гагарин ехал в салоне стоя — приветствовал толпы народа, желавшего увидеть первого человека, побывавшего в космосе… Собственно, на этом моменте упоминания о «том самом» ЗИЛ-111В в открытых источниках заканчиваются. Дальнейшая судьба машины, выполнившей свою главную миссию, мало интересовала общественность на протяжении почти шестидесяти лет. Возможно, автомобиль так бы и доживал век в тени минутной славы, но все решил случай.
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Технические характеристики ЗИЛ-111В
Производитель Московский автомобильный завод имени И.А. Лихачева
Год выпуска 1960
Длина / ширина / высота 6140 / 2040 / 1640 мм
Вес 2575 кг
Колесная база 3760 мм
Тип кузова четырехдверный кабриолет
Тип двигателя V8
Объем двигателя 6 л
Система питания 4-камерный карбюратор
Мощность 200 л.с. при 4200 об/мин
Макс. скорость 170 км/ч
Трансмиссия 2-ступенчатый автомат
Привод задний
Колеса 15″
Возвращение легенды
В феврале в СМИ появились новости, что «автомобиль Гагарина» будет выставлен на торги. Мы связались с представителями аукционного дома и выяснили, что уникальный автомобиль действительно стал одним из лотов каталога. Стоимость автомобиля эксперты не уточняют, однако рассчитывают не на один миллион долларов США.
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Пресс-служба аукционного дома «Литфонд»:
«ЗИЛ-111В — редкая коллекционная модель. Автомобиль был изготовлен в 1960 году. Сборка осуществлялась вручную по заказу ГОН (Гаража особого назначения. — Прим. ред.) для проведения торжественных мероприятий. Всего таких автомобилей сделано 12 штук, судьба шести из них неизвестна. Данный экземпляр был вывезен из Армении и растаможен. Он находится в идеальном состоянии и почти не эксплуатировался».
Выставленный на торгах автомобиль представляет интерес для коллекционеров не только благодаря своей истории. Под капотом элегантного кабриолета «не для всех» скрывается начинка из восьмицилиндрового V-образного движка объемом 6 литров и мощностью 200 л.с. (максимальная скорость 170 км/ч. —Прим. ред.). Даже в XXI веке это достойный показатель, которым может похвастаться далеко не каждая машина. Некоторые атрибуты ЗИЛ «перенял» у американских авто представительского класса середины 1950-х годов. В их числе рамное шасси с независимой пружинной подвеской передних колес, АКПП, гидроусилитель руля, вакуумный усилитель тормозов, автоматический привод стеклоподъемников, кондиционер.
Любопытно, что на тот день, 14 апреля 1961 года, для встречи Юрия Гагарина с Никитой Хрущевым было подготовлено несколько автомобилей ЗИЛ-111В. Как пояснили «За рулем» в аукционном доме «Литфонд», такая практика актуальна для встреч на высшем уровне и по сей день — на случай возникновения чрезвычайных ситуаций.
Вся подноготная
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После поездки Гагарина автомобиль был предан забвению вплоть до 1964 года. Тогда, если верить рассказу владельца, по распоряжению Первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева, он был переправлен в Армению для встречи иранского шаха Мохаммеда Реза Пехлеви. С тех пор машина простояла в ГОНе почти 43 года, и все это время практически не использовалась — разве что «вывозили подышать» время от времени. Судите сами: автомобиль ни разу не красился, показатель одометра не превышает отметки 10 тысяч км, ЛКП почти в идеальном состоянии — ни сколов, ни царапин.
В 2007 году машину приметил нынешний владелец (он увлекается коллекционированием раритетных автомобилей. — Прим. ред.) и выкупил ее из ГОН в Армении.
Андрей Ковалев, нынешний владелец ЗИЛ-111В:
Изначально машину мне предложил купить мой партнер. Все детали в авто — оригинальные (в этом ЗИЛ-111В перешит разве что салон. — Прим. ред.). Повезло, что машина простояла 43 года в одном гараже и, по большому счету, не использовалась. Спустя 13 лет владения я просто решил продать ее — и все. Пусть теперь кто-нибудь другой пользуется. Для меня это не более чем элемент коллекции. Конечно, я выкатываю ее периодически из гаража, чтоб не ржавела на одном месте. Но так, чтобы разъезжать по улицам города, — нет. Это просто невозможно. Постоянное внимание обеспечено: все фотографируют, что-то кричат, свистят, руками машут... Ну, редкий автомобиль…
На момент публикации новый обладатель «автомобиля Гагарина» еще не появился. На последнем аукционе за машину не удалось выручить ту сумму, на которую рассчитывал собственник.
Фото: Елена Старикова, Валентин Черединцев/ТАСС, Эммануил Евзерихин/ТАСС
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