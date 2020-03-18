Автор работает водителем такси экономкласса. Заработок низкий, и это заставляет таксистов трудиться по 300 часов в месяц без выходных, отпусков и больничных — вплоть до остановки сердца.

Таксист, гражданин Таджикистана, умер прямо во время выполнения заказа: у водителя остановилось сердце. Таксист из Ленобласти скончался от инфаркта. В Сочи за рулем погиб водитель такси… Эти три смерти произошли всего за одну неделю, водители умерли за рулем, а о скольких умерших таксистах, сведения о которых не попали в СМИ, мы не знаем? Или о тех, кого смертельный приступ настиг не на рабочем месте?

Все эти фатальные случаи связывает одно: таксисты крутили баранку крайне интенсивно и долгое время, без выходных и отпуска. После появления агрегаторов такси и их прихода в регионы старая система, существовавшая десятилетиями, разрушилась, таксопарки разорились, пассажиров приучили заказывать такси через мобильное приложение агрегаторов, а функцию расчета стоимости поездки агрегаторы отобрали у водителей и теперь назначают цены сами. В результате водители, работающие с агрегаторами, оказались перед фактом: или ты возишь пассажиров по таким ценам, или ищешь себе новую работу.

В некоторых регионах цена на поездки на такси, установленная агрегаторами, оказывается меньше, чем цена на поездку в общественном транспорте! И водители все равно возят, предпочитая добрать ожидаемый доход увеличением рабочего дня до 12 часов. А еще можно отказаться от одного выходного. Или вовсе работать без выходных по 16 часов в день.

Сейчас я провожу эксперимент, работая в такси экономического класса водителем, а в 2015 году мы делали схожий эксперимент. Так вот, за пять лет чистый почасовой доход водителя такси в Москве упал практически на 40% и теперь меньше, чем почасовой заработок в сети ресторанов быстрого питания McDonald’s.

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Любой, кто захочет поработать в такси, зайдя на сайт с объявлениями по аренде машин с разрешением на работу в такси, увидит, что графика работы 8 часов в день просто нет. Водителям предлагается работать 12 часов и 7 дней в неделю, 18 часов и 6 дней в неделю, есть еще работа сутки через сутки. Именно так: работаешь 24 часа и 24 часа спишь. Потом снова за баранку, и так без отпуска, без больничных, без выходных. Без ничего. Без перспектив и надежды на будущее.

Разумеется, рано или поздно люди, работая в таких нечеловеческих условиях, должны были начать умирать. И вот это время наступило. Дня не обходится без сообщения, что в том или ином регионе умер водитель такси. Часть водителей умирает не от естественных причин, а в результате крупных аварий, в которые они попадают, просто засыпая за рулём в состоянии крайней степени усталости. К сожалению, список жертв в таких случаях пополняется пассажирами и другими участниками дорожного движения.

Департамент транспорта Москвы официально признает, что две трети таксистов работают больше 12 часов в день. При этом треть таксистов в подобном графике работают без выходных. Количество ДТП с пострадавшими по вине водителей такси в 2019 году выросло на 70%! Число раненых в таких авариях увеличилось на 75%! И ситуация будет только ухудшаться.

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На момент написания этой статьи я завершил почти 150 заказов легкового такси через трех московских агрегаторов, сделанных в разные дни, разные месяцы и разное время суток. Средний чистый почасовой заработок после вычета всех расходов (в том числе на эксплуатацию автомобиля) составил 181 рубль в час. Это без учета больничных (а в среднем житель России трудоспособного возраста болеет одну неделю в году) и без учета отпуска, который должен составлять четыре недели. Если учесть это, то часовой заработок упадет до 164 рублей в час. Если водитель такси будет работать в Москве «как белый человек» в течение того количества часов, которое положено Трудовым кодексом, то он заработает всего 27 тысяч рублей. Медианная зарплата в Москве в прошлом году составила 66 тысяч рублей, то есть можно сказать, что водитель такси в Москве зарабатывает при честном расчете менее половины от медианного дохода жителей города.

Как ни странно, но аналогичное соотношение (доход таксиста равен половине от медианных доходов в регионе) наблюдаются во многих уголках России, которые я смог исследовать.

Российским чиновникам надо срочно покупать билеты в Японию: это первая страна в мире, в которой собирают статистику по смерти от переработки. Она даже получила специальное название — «кароши». Основные медицинские причины кароши — инсульт или инфаркт на фоне стресса от переработок.

Кароши — признанный Международной организацией труда термин. В 2013 году в Японии умерли от переутомления на работе 196 человек. Российские таксисты, вынужденные с недавних пор по воле агрегаторов работать по 300 часов в месяц без выходных, отпусков и больничных, теперь имеют все возможности для того, чтобы догнать и обогнать Японию по кароши. Мировой рекорд выведет Россию на первое место в мире в этом соревновании. Рекорд, которому никто не будет радоваться.

Что делать, если вы попали в ДТП, будучи пассажиром такси, вызванного через одну из фирм-агрегаторов? Подробная инструкция — здесь.

Автор Петр Шкуматов