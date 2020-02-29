Короткий тест по автоистории: как связаны Волга ГАЗ-21 и катера?
На горьковском заводе «Красное Сормово» в конце 50-х годов прошлого века разработали несколько модификаций катеров, в облике которых мгновенно угадывалась... «двадцать первая».
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Волга ГАЗ‑21 узнаваема по сей день, ее несложно опознать хоть по задним фонарям, хоть по панели приборов. Дизайн машины оказался настолько удачным, что отдельные элементы успешно применялись в других областях техники.
Еще в конце пятидесятых горьковский завод «Красное Сормово» разработал несколько модификаций катеров, в облике которых мгновенно угадывалась «двадцать первая».
Руководителем проекта был Ростислав Алексеев — основоположник класса судов на подводных крыльях. Официальные имена новинки: Стрела, затем Волга, а в народе родилось и другое название — «крылатка». На такие катера устанавливали двигатели мощностью от 75 до 90 л.с., скорость катеров доходила до 65 км/ч.
Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, как смазывали «двадцать первую» Волгу?
Есть вопросы? Задавайте! kolodochkin@zr.ru
- Полная история Волги ГАЗ-21 — тут.
Фото: из архива автора
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