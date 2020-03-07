Может ли заглохнуть на ходу машина с автоматом?

Может! А знаете, что при этом сломается? Эксперт «За рулем» объясняет.

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Вообще заглохнуть на ходу способен любой двигатель при любой коробке передач. То есть мотор может перестать вырабатывать энергию. А вот будет ли при этом вращаться коленвал, действительно зависит от типа трансмиссии. Если коробка механическая, то инерция движущегося автомобиля через включенную передачу и замкнутое сцепление будет проворачивать коленчатый вал вплоть до полной остановки машины. Но сгорания топливовоздушной смеси в цилиндрах при этом происходить не будет. Никаких серьезных последствий для самого двигателя это не сулит.

А если коробка автоматическая? Наш редакционный Datsun mi-DO с автоматом несколько раз глох на ходу. Ничего страшного при этом не произошло. По крайней мере, резко заблокированных ведущих колес при этом вы не получите. Автомобиль покатится по инерции, как если бы селектор коробки передач установили в положение N (нейтраль). Заглохший двигатель не будет вращать входной вал коробки передач, не будет и давления, создаваемого насосом. А без давления автоматика коробки включит нейтраль. Такой режим движения аналогичен буксировке автомобиля. Большинство производителей допускают буксировку машины с автоматом со скоростью не более 50 км/ч на расстояние до 50 км.

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Переводить рычаг коробки передач в другое положение не советую: в запарке можно протолкнуть его до положения Р, а это уже чревато повышенным износом или поломкой фиксатора, блокирующего трансмиссию на парковке.

Водителю следует, включив аварийную сигнализацию, остановиться в безопасном месте. Можно попробовать пустить двигатель стартером, но перед этим следует перевести селектор в положение Р. Если двигатель перестал работать по причине того, что в топливо попала вода, то попытка запустить мотор снова с помощью стартера может увенчаться успехом. Можно понаблюдать за индикаторами на приборной панели. Возможно, один из них укажет на проблему. Если нет, придется вызывать эвакуатор и везти машину в специализированный автосервис.