Что будет, если воткнуть P или R на ходу?

Вариантов два: или ничего, или сократите срок службы коробки. Рассказываем, что грозит конкретно вашей машине.

Материалы по теме 14 способов угробить автомат: не повторяйте этих ошибок!

Рычаг управления коробкой передач водитель может перевести в неподходящее положение всего в нескольких случаях.

Когда он впервые сел за руль автомобиля с автоматической коробкой передач . Рефлексы после вождения машины с механикой еще сильны. Тут рекомендации просты: внимание и еще раз внимание — многие навыки вождения придется изменить.

. Рефлексы после вождения машины с механикой еще сильны. Тут рекомендации просты: внимание и еще раз внимание — многие навыки вождения придется изменить. В запарке , когда водитель пытается на еще не остановившемся автомобиле включить задний ход или выбрать режим Р. Советую никогда не торопиться за рулем, ведь такая ошибка может обойтись очень дорого — даже дороже испорченной техники.

, когда водитель пытается на еще не остановившемся автомобиле включить задний ход или выбрать режим Р. Советую никогда не торопиться за рулем, ведь такая ошибка может обойтись очень дорого — даже дороже испорченной техники. Водитель решил полихачить и сделать что-то вроде полицейского разворота . Тут можно только порекомендовать вспомнить слова советского комика Юрия Никулина: «За рулем — не в цирке!» На машине с автоматом да на дороге общего пользования не затевайте ничего подобного.

. Тут можно только порекомендовать вспомнить слова советского комика Юрия Никулина: «За рулем — не в цирке!» На машине с автоматом да на дороге общего пользования не затевайте ничего подобного. При попытке «раскачивать» машину, застрявшую в грязи или снегу.

Что реально сломается?

Материалы по теме Если пользоваться ручником зимой, что будет?

В современных машинах, где нет механической связи между рычагом переключения передач (или даже шайбой, как, например, на Ягуарах) и коробкой, электроника защитит от всех проблем. Неправильное включение просто невозможно. А вот если связь между селектором автомата и коробкой реализована с помощью тросового привода, то тот же механический привод имеет и блокировка коробки в положении Р.

Распознать автомат с механическим приводом просто. Первый признак: при парковке на уклоне без ручника трудно передвинуть рычаг из положения Р. Почему? Фиксатор входит во впадину зубчатого колеса на вторичном валу. А если машина пытается катиться, то освобождение фиксатора затруднено. Рычаг приходится передвигать с силой.

Второй способ проверки — откровенно хулиганский (не рекомендую!). Включить режим Р при движении на небольшой скорости. Если получится, услышите хруст. Это фиксатор щелкает по зубьям. Не аварийно, но неприятно: при этом образуется металлическая стружка, которая сократит срок службы автомата. Если, конечно, не заменить рабочую жидкость в коробке.

Тот самый фиксатор автомата DP2.

Материалы по теме 5 самых ломучих АКП: не связывайтесь с ними!

К массовым автомобилям с таким механическим фиксатором относятся: народные любимцы Kia Rio и Hyundai Solaris, все машины с популярным французским 4-ступенчатым автоматом DP0/DP2 и DP8 (Renault, Citroen, Peugeot), множество моделей Nissan, Renault, Mitsubishi, Citroen, Peugeot, Dodge, Jeep с вариатором Jatco JF011E и даже Mercedes-Benz С-класса третьего поколения (W204).

А вот попытку включения режима R при движении даже такие коробки попросту проигнорируют. Включение задней передачи происходит с помощью клапанов гидроблока, а те, в свою очередь, управляются электроникой, которая не допустит беды. Иными словами, опасно только включение режима Р при движении. Впрочем, итог такого действия — не авария, а повышенный износ коробки. В идеале нужно передвигать селектор в любое из положений только на полностью остановленном автомобиле.