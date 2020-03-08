Вот почему (и как) надо сушить тормоза: опыт эксперта

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Материалы по теме 12 проблем с тормозами: простая диагностика своими силами

— Вопрос по статье «10 механизмов в машине, которые могут замерзнуть напрочь». Тормоза всегда нагреваются! Неужели этого тепла недостаточно, чтобы влага испарилась?

— Действительно, при работе тормозов между колодкой и диском (или барабаном) возникает трение, от которого они нагреваются. И для устранения небольшого количества влаги (например, образовавшегося конденсата) этого хватает. А вот после мойки или форсирования брода барабанные тормоза требуют тщательной просушки: нужно совершить десяток продолжительных торможений подряд, чтобы выгнать всю воду.

Теорию подтверждает личный опыт. Зимой задние барабанные тормоза Весты отлично переносят ночную стоянку (из-за функции автозапуска автомобиль оставляют на «нейтрали» в коробке и затормаживают ручником). За три зимы проблем ни разу не возникло. Но однажды после мойки при минус 15˚С их намертво прихватило буквально за пять минут стоянки.

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