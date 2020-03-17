Нива 2020 года — это другой интерьер и кое-какие новшества по начинке.

Эргономика

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Сиденье Лады 4x4, как уверяет производитель, получило «развитую боковую поддержку». Не верьте: как ее не было, так и нет! Зато есть два других изменения, действительно удавшихся.

В трехдверке передние кресла стали складываться легче. Одно движение удобным рычагом под несколько пальцев — и спинка вместе с подушкой уходят до предела вперед. Образуется проход, для габаритов Нивы весьма приличный. Потом сиденье возвращается к исходным настройкам.

А еще стала лучше опора для поясницы. С верхней частью спины дело обстоит так себе, а вот нижнюю есть на что опереть. Моя спина начала жаловаться только на пятом часу беспрерывной езды. Регулировки сиденья по высоте по-прежнему нет.

Правда, рычаг коробки убрали в дальний угол. Даже при росте сильно выше среднего втыкать скорости получается лишь парой самых длинных пальцев. Нет, конечно, можно орудовать и всей кистью. Но тогда придется отрывать спину от сиденья и потом усаживаться в нем заново.

Передние сиденья удобнее в части складывания и поясничного упора. О боковой поддержке по-прежнему мечтаем.

Короткая Нива официально четырехместная, поэтому впихивать три подголовника нужды не было. Они сдвинуты к центру и стоят ровно в тех местах, где сидят пассажиры. L‑образная конструкция не портит феноменальный по нынешним меркам обзор: с водительского места видишь каждый угол кузова.

Безопасность

На спинке водительского сиденья есть надпись «Airbag». Фантастика: в Ниву воткнули подушку безопасности! Но только одну и притом боковую.

Парадоксу есть объяснение. После рестайлинга 4×4 обзавелась модулем ЭРА-ГЛОНАСС, ныне обязательным. Для срабатывания при аварии в автоматическом режиме ему необходим триггер. И во всех машинах систему «будит» сработавшая подушка безопасности. Но у Нивы-то ее отродясь не было!

Потолочный плафон — со светодиодами и модулем ЭРА-ГЛОНАСС. Штурманского света нет, только общий плафон.

Заменили при обновлении и потолок. Вместо древнего натяжного теперь стоит современный формованный.

Верхние ручки стали современными, с крючками для одежды.

Ставить фронтальный эйрбэг слишком дорого: придется перекроить всю конструкцию передней части кузова вместе с рулевым механизмом. Без этого подушка окажется не просто бесполезной, а даже опасной. Классической Ниве жить еще года три как минимум, но вложений завод решил не делать. Поэтому пошли по пути наименьшего сопротивления, имплантировав только один боковой надувной «мешок». Можно было поставить его и для пассажира, но, опять же, дорого. Так что подушку в Ниву устанавливают не столько для защиты водителя при ударе, сколько для защиты после удара. Лишнее тому подтверждение: в перечне оборудования на официальном сайте Лады подушка не упоминается, как будто ее и нет.

Хотя один реальный вклад в безопасность рестайлинг все-таки привнес. В заднее сиденье поставили пару подголовников (в базовой комплектации Classic их нет).

Багажник, как прежде, можно открыть единственно возможным способом: потянув рычаг за спиной водителя.

Рычаг откидывания сиденья срабатывает мягко.

И по-прежнему для заднего омывателя предусмотрен отдельный бачок. Скромный плафон с освещением небольшого объема справляется. Из удобств XXI века — розетка на 12 вольт.

Приборка

Комбинацию приборов в стиле Весты — с радиальной оцифровкой, новыми шкалами и шрифтом — Нива получила еще несколько лет назад, но в рамках лимитированной серии «40 Anniversary». Сейчас стилистику сохранили, но инструментарий изменили.

Менять показания маршрутного компьютера и все настройки нужно единственным «шпеньком», торчащим прямо из комбинации приборов. Почему было не поставить современные подрулевые рычажки?

За 20 тысяч получите магнитолу с колонками и сигнализацию с обратной связью. На тестовой машине центральный замок уже работает через раз. Имея представление о «стараниях» дилеров при установке наворотов, не рекомендовал бы платить. На панели теперь две розетки: в 2020 году с одной уже не жизнь.

Перекомпоновали и накладку на тоннеле пола. Наплыв с кнопкой включения кондиционера и прикуривателем убрали, высвободив площадку под смартфон. Блок электроприводов переехал вперед, им тут пользоваться удобнее, чем в районе замков ремней безопасности. Подстаканники повернули на 90 градусов и пристроили рядом клавиши обогрева сидений, прежде жившие на приборной панели. В размещении клавиш появилась логика. Раньше, напомню, возле ползунков печки был выключатель фар, скорости вентилятора щелкались уровнем ниже, а кнопке появившегося сравнительно недавно кондиционера досталось место «в подвале»: у основания рычага коробки передач.

Блоком управления внешним светом с Нивой поделилась Гранта. Рулевая колонка вместе с «баранкой» старые. Регулировок нет, но гораздо больше неудобств доставляют убогие подрулевые рычажки. Они даже древнее Нивы, так как ведут историю от первых Жигулей.

Бардачок вместительнее прежнего, но все равно невелик: издержки плоской панели.

Вспомогательные приборы переехали под основные циферблаты спидометра и тахометра. Вместо двух архаичных дисплеев появился один современный, бело-черный, с маршрутным компьютером и тем же набором функций, что и на переднеприводных Ладах. К читабельности и объему информации никаких вопросов.

Новая комбинация приборов — пятая на веку Нивы. Начальная, 1977 года, максимально унифицирована с «шестеркой». В 1993‑м после первого рестайлинга появилась приборка по мотивам «восьмерки». Затем Ниве перепала панель от «десятки», потом от Гранты. И вот теперь, впервые, самобытная.

Отопитель и вентиляция

Новый отопитель — то, чего Ниве действительно не хватало. Работает эффективно, управляется легко.

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Основное приобретение Нивы — не столько новая передняя панель салона, сколько современный отопитель в ней. Рычажки с тросовыми тягами наконец-то уступили место вращающимся ручкам с сервоприводами. Все вспомогательные кнопки эргономично разместили поблизости.

Средние дефлекторы стали больше, а боковых раньше, считай, и не было. Вместо микроскопических щелок появились отдельные секторы для боковых стекол и пассажиров.

И главное — вентиляция заработала эффективно! В дни теста с неба лило и падало очень активно, но Нива не запотевала.

Можно сколь угодно долго придираться, что на всех ручках разное усилие и нет полезного режима «лицо и ноги». Но на фоне того, что было раньше, - ­просто космос.

Вибростенд

Внешне отличить внедорожник 2020 модельного года от предыдущей итерации смогут только самые внимательные. На крыше у всех версий появилась антенна, даже если в машине нет «музыки». Антенна нужна системе ­ЭРА-ГЛОНАСС.

Подвеску Ниве модернизировали недавно, более мощный силовой агрегат слишком дорог. А потому в плане ездовых характеристик обошлись легкой «косметикой»: установили другие опоры силового агрегата и улучшенный пакет шумо- и виброизоляции. По сравнению с предыдущей версией, пожалуй, стало лучше, но если вырвать Ниву из замкнутой на ней самой системе координат, то… все плохо.

Трансмиссионный вой возникает одновременно с отрывом стрелки спидометра от нуля. Он настолько ярко выражен, что по смене тембра пассажиры понимают, как сильно водитель жмет на педаль газа. К 85–90 км/ч приходят и вибрации (хотя машина подрагивает и на холостых). Как и раньше, ехать больше сотни не хочется совсем. И это «нулевый» автомобиль с пробегом едва за 1000 км. Что же будет, когда «улучшенные» опоры поизносятся? Хотя есть и плюс: ни гула шипованных шин, ни свиста ветра вообще не слышно, трансмиссия в создании ездового фона доминирует.

Главная ценность Нивы — проходимость. По этой части никаких изменений. Я не смог отказать себе в удовольствии «поскакать» на трехдверке по подмосковным полям и лесам.

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Так ли важны возрастные и инженерные проблемы для целевой аудитории Нивы? Цены выросли, но дешевле нее нового полноприводника на рынке не сыскать. За 4×4 нужно выложить от 553 900 (базовая трехдверка) до 672 900 рублей (пятидверный Urban). Его берут и для разъездов на каждый день, если с дорогами не повезло, и как машину выходного дня. Покупателей набирается, чтобы оставаться в топ‑15 российского рынка. Для сравнения: «шнивы» уже нет и в списке 25 самых популярных, хотя она по всем статьям практичнее и комфортабельнее.

По-настоящему полезным и приятным из всех пунктов модернизации я бы назвал только отопитель с кондиционером. Остальные приобретения модели нелишние, но глобально на восприятие не влияют, ведь общая эргономика и скоростные качества не изменились.

И хорошо, что не тронули проходимость! В свете новостей, что Нива‑3 переедет на платформу В0/Global Access, это становится главным утешением фанатов.

Зеркала обеспечивают отменный обзор и — о чудо! — при общей вибронагруженности машины не дрожат стекляшками.

Хром на Ниве убрали даже с дверных ручек. Теперь на кузове блестят только шильдики и окантовка задних боковых окон. Кстати, смотрится неуместно: стоило избавиться за компанию и от нее.

У Нивы до сих пор хватает достоинств, чтобы оставаться в топ-15 российского рынка.

Лада 4×4

Длина / ширина / высота / база 3740 / 1680 / 1640 / 2200 мм

Объем багажника 265–585 л

Снаряженная / полная масса 1285 / 1610 кг

Двигатель бензиновый, Р4, 8 клапанов, 1690 см³; 61 кВт / 83 л.с. при 5000 об/мин; 129 Н·м при 4000 об/мин

Время разгона 0–100 км/ч 17,0 с

Максимальная скорость 142 км/ч

Расход топлива: смешанный цикл 9,9 л/100 км

Трансмиссия полный привод; М5

К харизме и проходимости добавили отменный микроклимат Эргономика — по-прежнему в каменном веке автомобилестроения

Лада 4×4: обновлений много, важное — одно Нива 2020 года — это другой интерьер и кое-какие новшества по начинке. Лада 4×4: обновлений много, важное — одно