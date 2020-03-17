Читатель спрашивает, действительно ли новый бензин лучше.

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— По телевидению прошел сюжет о правильном выборе бензина. Показали, как машина с залитым в нее «улучшенным» 100-октановым бензином прошла на пять километров больше, чем такая же с обычным АИ‑95. Верить или не верить?

— Вопросы веры лучше не затрагивать — обратимся к результатам. Разница составила около двух процентов. Это ничтожно мало, и выловить такие крохи реально лишь при испытаниях на стенде и на одном и том же двигателе, чтобы исключить влияние исходного состояния двух разных автомобилей, поведения водителей, дорожных условий. Только при таком подходе можно рассуждать о преимуществах одного топлива над другим. В противном случае разговоры часто сводятся к тому, что «обычные» бензины вреднее «улучшенных».

На деле это не так: просто нефтяным компаниям выгоднее производить более дорогие сорта топлива. Поэтому они сегодня ратуют за отказ от «девяносто пятого» в пользу «девяносто восьмого».

Насколько быстрее поедет автомобиль, если залить в него 98-й вместо 95-го? Об этом узнайте тут.

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Фото: Ведомости/ТАСС