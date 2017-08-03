В 2019 году впервые в истории сумма штрафов с водителей в России превысила 100 миллиардов рублей.

По количеству штрафов наша страна стала мировым лидером. Столько «наказаний» водителям не выписывают нигде в мире. Идёт ли это на пользу безопасности дорожного движения? Или только пополняет карман частных владельцев фотовидеокамер?

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Статистика ГИБДД говорит, что в Москве и Московской области в 2019 году был выписан 51 миллион штрафов. Всего в Российской Федерации было вынесено 142 миллиона штрафных постановлений. То есть доля штрафов, приходящаяся на столичную агломерацию, составляет 36%. Доля личных автомобилей, зарегистрированных в Москве и области, составляет не более 18%, то бишь штрафная нагрузка на столичных автовладельцев уже в два раза выше. Но вот доля погибших в Москве и области (1298 человек) составляет 7,6% от общероссийской (всего в стране погиб 16 981 человек).

Эти цифры говорят, что штрафная нагрузка на автовладельцев Москвы и области превышена по сравнению с общероссийской почти в пять раз и продолжает расти. В то же самое время на истинные причины происходящего на дорогах практически никто не обращает внимания. Давайте разберёмся, где умирали наши сограждане на российских дорогах.

Доля погибших пешеходов среди всех участников дорожного движения составила 29%. При этом из-за нарушения ПДД пешеходами погибли 19,3% — две трети всех погибших пешеходов! Очевидно, что нужна программа по развитию светофорной сети, чтобы пешеход мог нажать на кнопку и безопасно перейти дорогу на зелёный. Нужно развивать внеуличные пешеходные переходы в местах интенсивного движения автомобилей. Создавать условия для снижения скорости на жилых территориях. Вести образовательную работу среди пешеходов, рассказывать и показывать, как правильно переходить дорогу. Но какое отношение имеют штрафы на автомобилистов к безопасности пешеходов, если большинство погибших, как говорится, сами виноваты?

Доля погибших на федеральных дорогах составила 29,2%. Эти дороги очень опасны по причине высокой интенсивности движения, прохождения дорог сквозь населённые пункты. Особенно печально, что большая часть федеральных дорог — двухполосные, без разделительного ограждения. Для сравнения: на скоростном участке трассы М11 в Московской области погибли за год 8 человек, а на параллельном участке федеральной трассы М10 за этот же период погибли 20 человек. При этом М10 вся в камерах, а на М11 всего две камеры, да и то — на начальном участке около аэропорта «Шереметьево». Основные причины смертей на «бесплатной» дороге: наезды на пешеходов и встречные столкновения, поскольку нет отбойников.

«Встречка» уносит до трети жизней. Шведский принцип «нулевой смертности» на дорогах говорит о том, что водители всё-таки люди и иногда допускают ошибки. Поэтому дорожная инфраструктура должна снижать последствия таких ошибок. Одним из важнейших элементов безопасности в Швеции является тот самый «отбойник» на междугородних трассах. Также шведы организуют круговые перекрёстки вместо классических и реконструируют двухполосные дороги в трёхполосные, где полоса для обгона чередуется между направлениями. Именно это позволило Швеции выйти в мировые лидеры по дорожной безопасности. Инвестиции в безопасную инфраструктуру, а не безумное количество штрафов. Кстати, камеры в Швеции тоже есть, но число «наказаний» с них исчисляется сотнями тысяч, а не сотнями миллионов, как в России.

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Итак, рецепт увеличения безопасности на российских дорогах прост и никак не связан со штрафами: образовательная и просветительская работа с пешеходами, работа с местами для безопасного пересечения дорог, реконструкция федеральных дорог и реконструкция опасных перекрёстков с организацией кругового движения.

Ещё одна причина высокой смертности на наших дорогах: странный подход к оформлению ДТП, когда участники незначительной аварии вынуждены останавливаться на скоростной трассе, выходить из автомобилей, чтобы зафиксировать обстоятельства аварии для оформления европротокола. Это огромный риск угодить под колёса других машин, водители которых не успели затормозить. В таких ДТП только в Москве и Московской области погибает больше 100 человек в год!

Я очень надеюсь, что люди, принимающие решения, наконец-то поймут, что «лечить» проблемы в дорожной сфере исключительно штрафами, а не инвестициями в развитие безопасной инфраструктуры, бессмысленно.

Обжаловать штрафы с камер скоро будем удаленно. Но толку-то?!

Автор: Пётр Шкуматов

Фото: depositphotos.com