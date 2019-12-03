Уровень смертности на российских дорогах растет, несмотря на реализацию правительственной стратегии повышения безопасности дорожного движения, которая предусматривает достижение нулевой смертности к 2030 году.

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ГИБДД РФ привела печальную статистику: с начала 2019 года на российских дорогах погибли уже более 15 тыс. человек и 160 тыс. были ранены. Как заявил заместитель главы ГИБДД Олег Понарьин, эти показатели будут только расти.

«Вчерашнее ДТП, о котором мы все узнали, это действительно трагедия. Даже если взять сухие цифры статистики, то на сегодняшний момент с начала года 146 тыс. ДТП произошло, 15 с лишним тыс. человек погибли и около 160 тыс. человек получили ранения. Говорю приблизительные цифры, поскольку они оперативные, они будут уточняться. К сожалению, на мой взгляд, они будут увеличиваться, а не уменьшаться», — приводит ТАСС слова полицейского.

Высокие показатели смертности вызваны множеством факторов. В частности, 6% погибших не смогли выжить из-за несвоевременного прибытия на место ДТП автомобилей скорой помощи, а из тех, кого удалось госпитализировать, 16% умирают в больницах. Еще 6% людей умирают по пути в медучреждения.

Весной 2019 года глава ГИБДД Михаил Черников заявлял о снижении уровня смертности, но на федеральных трассах, в ремонт и модернизацию которых было вложено немало денег. Также Черников приводил количество погибших в ДТП людей — более 19 тыс., и сделал прогноз, что к 2024 году благодаря нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» уровень смертности снизится в 3,5 раза по сравнению с 2017 годом.

Тем временем в МЧС отмечают рост количества чрезвычайных ситуаций на дорогах. В этом году таковыми стали более 100 ДТП.

«Уже в 2019 году, с учетом ДТП в Забайкалье, 102 аварии переросли в чрезвычайные ситуации. У нас критерий такой, что больше пяти погибших или 10 пострадавших — это уже ЧС», — сказал и.о. замдиректора департамента гражданской обороны и защиты населения МЧС России Вадим Гаршин.

Правила дорожного движения нуждаются в доработке — их необходимо переписать по трем причинам.

Фото: ГУ МЧС России по Оренбургской области