Обжаловать штрафы с камер скоро будем удаленно. Но толку-то?!

В 2020 году, спустя 13 лет после ввода системы автоматической фиксации нарушений правил, у водителей появится возможность обжаловать постановления с камер через портал госуслуг. А еще — дистанционно вернуть деньги за ошибочно выписанное постановление, если штраф уже оплачен. Как это будет работать, выяснил автоэксперт. Спойлер: прогноз неутешителен.

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Главная проблема со штрафами с камер заключается в том, что на выписывание штрафа затрачивается смешное время: в конце 2018 года это было восемь секунд рабочего времени инспектора, который подписывает штрафные постановления. Что это значит? То, что фактически никто не заморачивается тем, чтобы разобраться в дорожной ситуации (за восемь секунд это сделать невозможно), - и все постановления подряд просто подмахивают электронной подписью.

Вот почему к работе камер фиксации нарушений возникает много претензий. Например, очень часто штрафуют водителей, которые объехали по А‑полосе место ДТП или дорожные работы. Чтобы обжаловать такой штраф удаленно, водитель должен иметь квалифицированную электронную подпись, которой нет практически ни у кого (одна из причин — она обходится примерно в 2000 рублей в год).

В электронном обжаловании есть еще один подводный камень: к нему надо приложить подлинники доказательств невиновности водителя или их заверенные копии. Электронных нотариусов я еще не видел, а как приложить, например, подлинник показаний свидетеля, в законе не прописано. То есть даже наличие квалифицированной электронной подписи не всегда поможет. Водителю придется ехать в ГИБДД лично, привозить свидетелей для очного опроса инспектором и тратить на это очень много времени.

Как показывает наша практика, в среднем для обжалования очевидно ошибочного постановления автомобилист должен потратить целый рабочий день. А время — это, как известно, деньги. И если вы зарабатываете больше 1500 рублей за рабочий день, то в рассматриваемом случае штрафа за выезд на выделенную полосу нет никакого смысла добиваться справедливости. Проще заплатить онлайн, лишь бы не связываться с бюрократией. Дешевле выйдет!

Ситуация, когда человеку экономически выгодно признать себя виноватым и фактически отказаться от права на защиту, чудовищна. Но так устроена система, и, как я предполагаю, это сделано неслучайно. На выходе чиновники получают прекрасные показатели: процент обжалований стремится к нулю, что позволяет им сделать вывод о безупречной работе камер. Я могу подсказать, как можно свести число обжалований к абсолютному нулю: надо принимать жалобы лично от автомобилистов только в городе Анадырь и требовать предъявить автомобиль для осмотра. Вот тогда точно никто жаловаться не будет.

Система обжалования через госуслуги, возможно, заработает к концу 2020 года. А может, и не заработает. Однако есть очевидная проблема: в КоАП РФ в 2007 году введен принцип презумпции виновности водителя при фиксации нарушения камерой. Но доказательств нарушения камера обычно не приводит.

Много случаев, когда даже фотографии автомобиля не предоставляются якобы нарушителю. И по почте часть постановлений просто не приходит. Я, грешным делом, тоже иногда нарушаю, но на почту мне пришло чуть больше половины всех штрафов, а остальные, видимо, потерялись по дороге.

Отсутствие подтверждений вины водителя в совокупности с требованием представить электронные подлинники доказательств невиновности водителя или их заверенные копии может сделать этот суперсервис госуслуг бесполезным. Он позволит обжаловать лишь те случаи, когда штраф выписан на чужой автомобиль, а пришел почему-то вам.

Более сложные ситуации по-прежнему будут рассматриваться в пользу государства и частных владельцев камер.

Про электронную компенсацию морального вреда за несправедливо наложенный штраф тоже речь пока не идет. Это только через суд и потерю времени жалобщика.

Особо удручает тот факт, что разработка системы удаленного обжалования штрафов с камер ведется неизвестными людьми по неизвестным критериям, а мнением экспертов в этой области и простых автомобилистов даже не интересуются. Есть опасение, что в 2020 году мы увидим нечто, чем просто не сможем воспользоваться. И всё останется как есть еще на десяток лет. А там, глядишь, беспилотные автомобили, наконец, вытеснят человека из-за руля — и проблема с камерами исчезнет сама собой.

Можно ли отбить несправедливый штраф? Можно! Вот пример.

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Автор: Петр Шкуматов

Фото: depositphotos