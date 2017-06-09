22 любопытных факта о Renault. Спорим, вы и половины не знали?

Эту компанию основали три брата: один погиб во время автопробега, другой тяжело заболел, а третий умер в тюрьме благодарного родного государства.

1. В этом году французской марке, основанной братьями Луи, Фернаном и Марселем Рено, исполняется 122 года. Первое название компании — Societe Renault Freres («Общество братьев Рено»). В 1903 году Марсель погиб во время автопробега Париж-Мадрид, через 5 лет тяжело заболел Фернан, и компания стала принадлежать младшему из братьев — Луи. Он переименовал компанию в Automobiles Renault.

2. Штаб-квартира Renault до сих пор расположена там же, где и в 1898 году, — в городе Булонь-Бийанкур.

Предприятие братьев Рено в Булонь-Бийанкуре.

3. Первые 12 автомобилей братья Рено продали одним махом — после того, как Луи Рено за ужином в рождественский вечер поспорил с друзьями, что его машина, Voiturette Type-А, легко поднимется по крутому склону улицы Лепик на Монмартре. И, конечно, выиграл спор. Первую из дюжины машин он обменял на деньги тут же, на высочайшей точке Парижа.

Луи Рено за рулем Voiturette Type-А.

4. Уже через 10 лет после появления компания Renault стала крупнейшим в стране автопроизводителем, изготовив 3575 автомобилей.

5. Автомобили Renault в числе первых попали в дореволюционную Россию. Первый показ состоялся в мае-июне 1907 года на Первой международной выставке автомобилей, двигателей, велосипедов и спорта. Посетившему выставку императору Николаю II понравилась модель Renault 40 CV, и он заказал две таких машины. Всего же в императорском гараже было пять автомобилей Renault.

Renault из императорского гаража Никлая II.

6. В 1916 году было создано акционерное общество «Русский Рено». Тогда же открылся и первый дилерский центр французской марки в России. В Санкт-Петербурге (с августа 1914 года — Петрограде) был построен завод автомобильных шасси, в Рыбинске — авиационных двигателей Renault. К национализации в 1917 году на предприятиях работало около 1000 человек — немало для того времени.

Автомобили общества «Русский Рено» демонстрировались в Петрограде, на Невском проспекте.

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7. Бывший начальник императорского гаража Адольф Кегресс подсказал главному конкуренту Луи Рено, Андре Ситроену, идею полугусеничных вездеходов, которые в 1923 году прошли «Черным рейдом» весь африканский континент. Рено решил ответить, отправив в пробег через пустыню Сахара трехосные легкие грузовики MH со спаренными (сдвоенными) колесами на всех осях. Машины под командованием капитана Делиньжетта стартовали 13 ноября 1924 года из Бешара и финишировали 3 июля 1925 года в Кейптауне.

8. В апреле 1929 года академик Александр Ферсман отправился с экспедицией в пустыню Каракумы на двух «трехосках» Renault MH и одном Ford T. Вскоре из-за поломки американский автомобиль пришлось отправить обратно в Ашхабад, а «французы» дошли до финальной точки путешествия, хотя у них дважды обрезало шестерни дифференциала, нередко приходилось штурмовать барханы с крутизной до 30 градусов и использовать лебедку, входившую в оснащение одной из машин.

Экспедиция Ферсмана с одной из французских «трехосок» в пустыне.

9. Луи Рено считается автором многих важных изобретений в конструкции автомобиля. Это карданная передача, съемная свеча зажигания, гидравлический амортизатор, наклонная рулевая колонка, раскладные сиденья и прочее…

10. Компания Renault создала первый в мире танк классической компоновки (с башней кругового вращения, боевым отделением в центре корпуса и моторный отсеком сзади). Легкий танк FT-17 стал одним из самых удачных танков Первой мировой войны, выпускался по лицензии в США под названием M1917, Италии (FIAT 3000) и Cоветской России («Рено русский»). Использовался в локальных конфликтах до конца 1940-х годов.

Легкий танк Renault FT-17 был и прогрессивным для своего времени, и весьма удачным по конструкции.

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11. Такси Renault сыграли важную роль в обороне Парижа осенью 1914 года. Чтобы укрепить фронт, нужно было перебросить 6000 бойцов генерала Жозефа Гальени, и парижская полиция мобилизовала для этого около 1300 парижских таксомоторов Renault, в основном модели AG-1. При этом таксисты работали по та­рифу, равному 27% от показаний таксометров, и получили за поездку в среднем по 130 франков. Некоторые ездили на фронт дважды. Кайзеровские войска были остановлены, а переброска французской армии таким необычным способом вошла в фольклор под названием «Марнское такси» (Марна — река, на берегах которой стояли французская и немецкая армии). Французы называли Луи Рено спасителем и удостоили высшей награды — ордена Почетного легиона.

12. Во время Второй мировой войны компания Renault делала машины для немцев, получив заказ в обмен на обещание Гитлера не уничтожать заводы. В 1942 году часть заводов подверглась бомбардировке, и Луи Рено так нервничал, что пережил приступ и потерял способность нормально говорить.

13. После освобождения Франции в 1944 году 67-летний Рено был брошен в тюрьму за сотрудничество с оккупантами. Суда над бывшим «спасителем Франции» и кавалером ордена Почетного легиона не было: Луи умер при невыясненных обстоятельствах через два месяца после ареста. В госпиталь его доставили в коме после очередного допроса. Компания была национализирована. Впрочем, согласно завещанию самого Рено, заводы должны были быть переданы рабочим в случае его смерти, а жене и сыну выплачена компенсация. Жан-Луи Рено получил небольшую денежную компенсацию от правительства только в 1967 году.

Форму ромба, напоминающую об алмазе, эмблема компании приобрела в 1925 году.

14. Эмблема компании менялась 16 раз. Первая, 1900 года, была выполнена в геральдическом стиле: в овале — сплетенные инициалы братьев Рено. Вторая, 1906 года, изображала гоночный автомобиль в шестеренке. Третья, 1919 года — танк F-17 в круге. Третья, 1923 года — круглая решетка радиатора. И только в 1925 году эмблема приобрела форму ромба, которая символизировала (и символизирует до сих пор) алмаз. В 1972 году художник Виктор Вазарели создал на этой основе новую эмблему, сделав ее лаконичнее и придав трехмерность. Сегодня компания использует более современный вариант.

15. В 1954–1955 годах компания создала газотурбинный Renault Étoile Filante, который в 1956 году на соляном озере Бонневиль установил мировой рекорд скорости, равный 307,4 км/ч. Автомобиль отправили в заводской музей. Больше французы газотурбинные машины не создавали.

Газотурбинный Renault Étoile Filante, установивший мировой рекорд скорости на суше 1956 года.

16. Марке Renault принадлежит авторство нескольких рекордов из книги Гиннесса. Например, самый большой пробег на электрокаре: электромобиль Zoe преодолел 363 круга на автодроме в Нормандии общей протяженностью 1618 км.

Чтобы установить рекорд пробега на электрокаре, Renault Zoe заряжали 18 раз, за рулем поочередно сидели 15 водителей.

17. Но еще интереснее самый длинный прыжок на грузовике с полуприцепом. Американский каскадер Майк Райан пролетел 25 метров за рулем Renault Magnum. После приземления у грузовика оторвалась нижняя часть бампера, но он продолжил движение. Во время полета под грузовиком еще и проезжал болид Lotus F1. Посмотрите это видео.

Рекордный прыжок Майка Райана на Renault Magnum.

18. Компания Renault создала в 1965 году первый в мире хэтчбек — Renault 16, а в 1985 году — первый европейский минивэн, Renault Espace.

Первым в мире хэтчбеком называют Renault 16 1965 года.

19. В 1995 году на Парижском автосалоне публике был представлен сумасшедший концепт Espace F1, созданный Renault, Williams и Matra — Espace с V-образным 10-цилиндровым двигателем от формульного болида мощностью 800 л.с., способный разгоняться до сотни за 2,8 секунды, а до 200 км/ч — за 6,9 секунды.

Максимальная скорость концепта Espace F1 — 312 км/ч.

20. Среднеразмерный Renault Laguna в июне 2001 года стал первым автомобилем, получившим 5 звезд по результатам краш-тестов EuroNCAP за защиту водителя и пассажиров как при фронтальном, так и при боковом ударах.

Хэтчбек Renault Laguna второго поколения стал первым отличником Euro NCAP.

21. В 1960-1970-х годах французская компания активно сотрудничала с СССР, помогая в модернизации «Москвича» и создании Камского автомобильного завода (КамАЗ).

Церемония подписания соглашения между московским правительством и Renault о создании «Автофрамоса».

22. В 1992–1993 годах Renault открыла первый российский офис в Москве, а в июле 1998 года было подписано соглашение с правительством Москвы о создании совместного предприятия «Автофрамос». Название было скомпоновано из слов «авто», «Франция» и «Москва». Через год на базе завода АЗЛК был открыт цех неполной сборки, который выпускал автомобили Renault Megane, Renault 19, Clio Symbol. В июле 2014 года российское предприятие сменило название на ЗАО «Рено Россия», отдавая дань истории.

22 любопытных факта о Renault. Спорим, вы и половины не знали? Эту компанию основали три брата: один погиб во время автопробега, другой тяжело заболел, а третий умер в тюрьме благодарного родного государства. 22 любопытных факта о Renault. Спорим, вы и половины не знали?

Фото: из архива автора