Так и хочется свести в очной ставке этот Renault — младший автомобиль в длинной довоенной модельной линейке фирмы, воспетый Ремарком, — и наш Москвич‑400. Они близки по концепции, мощности двигателя, динамике и по ездовым ощущениям.

Не такой ли Renault Juvaquatre поминал в романе Ремарк, неравнодушный к автомобилям?

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Атмосферу Парижа 1939 года, а именно в том году собрали первые эксклюзивные купе на базе уже популярной, компактной и недорогой модели Renault Juvaquatre (Жювакатр), прекрасно описал в «Триумфальной арке» Эрих Мария Ремарк. Витрины на Елисейских полях по-прежнему ярко светятся, улицы запружены автомобилями, а тротуары — нарядными прохожими. Кальвадос в бесчисленных кафе всё так же крепок и ароматен. Но в воздухе уже висит предчувствие близкой войны, которая с востока Европы неминуемо докатится до ее запада.

Не такой ли Renault Juvaquatre поминал в романе Ремарк, неравнодушный к авто­мобилям? «Резко затормозившую малолитражку занесло на середину улицы. Такси едва не задело ее радиатором. Легкий автомобиль закружился, как карусель. Это был маленький „рено“, за рулем сидел мужчина в очках и черном котелке. При каждом повороте мелькало его бледное возмущенное лицо. Наконец машина перестала вертеться и устремилась в направлении Триумфальной арки, высившейся вдалеке подобно гигантским вратам Аида; „рено“ напоминал маленькое зеленое насекомое…»

Капот аллигаторного типа отпирается поворотом красивой хромированной ручки.

Указатели поворота — типичные для того времени выкидные «флажки».



К слову, о котелке водителя маленького Renault: вот такие купе, с одним из которых мне довелось сойтись, предназначались как раз для пока не богатых, но уже бизнесменов.

А вообще Жювакатру суждено было родиться и жить в эпоху перемен. Не лучшая, как известно, участь. Но, с другой стороны, машине всё же повезло.

Равный среди первых

Так и хочется свести в очной ставке этот Renault и наш Москвич‑400. Они близки по концепции, мощности двигателя, динамике и по ездовым ощущениям. Даже передачи переключаются одинаково: первая — на себя, напротив нее — задняя.

Сходство, в общем-то, неудивительно. Ведь наш Москвич — копия недорогого компактного автомобиля Opel Kadett родом из 1938 года, ровесника и конкурента этого Renault, в котором без труда прослеживаются немецкие черты, правда лишь внешние. На дизайн, несомненно, повлияла предшественница Кадета — опелевская Olympia, появившаяся в 1935 году. Но в остальном французская машина немецкую не копирует.

Renault Juvaquatre

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Renault Juvaquatre (от лат. juventus — юный; имя подчеркивало, что это младший автомобиль в длинной модельной линейке фирмы) дебютировал на Парижском автосалоне 1937 года. Двухдверную машину массой всего 760 кг оснастили литровым двигателем вполне приличной для такого объема и тех лет мощности — 23 л.с. Автомобиль мог развить 95 км/ч, расходуя в среднем семь литров топлива на 100 км — тоже неплохо.

Но главное в том, что вполне современная на фоне европейских аналогов машина была заметно дешевле прямых внутренних конкурентов в классе 6CV (шесть лошадиных сил налоговой мощности) — моделей Peugeot 202 и Simca 8, которая копировала итальянский Fiat.

Продавать Juvaquatre начали весной 1938 года. Вскоре помимо закрытого двухдверного автомобиля стали предлагать версию с мягкой крышей, четырехдверный седан и коммерческий фургончик на 250 кг груза.

Нижнеклапанный двигатель рабочим объемом всего 1,0 литра развивал вполне приличные 23 л.с.

На «первом этаже» багажника — запаска. Для такой компактной машины она кажется непомерно большой.

Надежность машины подтвердил рекламный пробег по автодрому Монлери, в котором четыре водителя, меняясь и останавливаясь только на заправку, накрутили на малолитражке более 5000 км со средней скоростью чуть выше 100 км/ч. Вероятно, тестовый Juvaquatre максимально облегчили.

За неполные два года, до января 1940‑го, продали более 22 тысяч таких малолитражек. Но совсем скоро большую часть Франции оккупировала фашистская Германия… Третья республика перестала существовать, и производство легковых автомобилей фактически свернули.

Renault Juvaquatre МОЛОДОЙ И РАННИЙ Renault Juvaquatre (на сленге любителей этой модели — Juva, Жювá) выпускали с 1938 по 1960 год. Сначала с 23‑сильным литровым мотором, после войны — с 19‑сильным двигателем рабочим объ­емом 0,75 литра или 27‑сильным в 0,85 литра. Построенные после 1956 года автомобили носили имя Renault Dauphinoise (Дофинуаз). В разные годы делали двухдверные автомобили с закрытым или открытым кузовом, четырехдверные седаны, фургоны и универсалы, а также купе с посадочной формулой 2 + 2. В общей сложности изготовили 250 010 экземпляров, из них всего лишь около 80 купе и только 13 купе на шасси с обозначением BFK4.

Черный принц

Компактный Juvaquatre бежит по незагруженным дорожкам провинциальной Франции легко и весело. По крайней мере, легче и веселее, чем я ожидал. Главное неудобство — тесно и вдоль, и поперек. И как это они ездили в таких машинках семьями? Впрочем, еще в 1960‑е годы четверо взрослых и двое детей (один из них — я) помещались в «четырехсотом» Москвиче, казалось, вполне нормально.

Поначалу устает правая нога. Опереть ее не на что, а педаль газа уж очень чуткая. Но и к этому быстро привыкаешь. Тем более что на пустых дорогах газ часто можно просто «положить» в пол. Уже девяносто? Хватит! Во‑первых, это почти паспортная максималка. Во‑вторых, машина хоть и в прекрасном состоянии, но в очень солидном возрасте. Надо пожалеть!

Салон тесноватый, отделан просто, но по-французски элегантно. В машине есть небольшой перчаточный ящик без крышки.

В единственный циферблат ловко вмонтировали амперметр, указатель уровня топлива и даже часы.

Маленькие педали удобнее, чем кажется на первый взгляд. Над газом — кнопка включения стартера. Кстати, зажигание включают рычажком, что справа от циферблата. Замок вмонтирован только в правую дверь.



Думаете, этот рычажок включает указатели поворотов? Нет, он управляет фарами и звуковым сигналом. Типичное для французов решение.

Педали податливые и понятные, руль, благо машина компактная и легкая, тяжестью тоже не напрягает. Трехступенчатая коробка передач — с синхронизаторами на двух высших скоростях. Посему с переключениями проблем нет. А еще у этого Renault неплохие тормоза. Уже с конца 1939‑го такие компакты оснащали гидравлической системой.

Несмотря на короткую базу (2350 мм, лишь на 10 мм больше, чем у Москвича‑400), машина идет довольно плавно. Подвеска — на поперечных рессорах, спереди — независимая.

В общем, основное ощущение от этого купе — гармоничность: разгон соответствует тормозным возможностям, руль — характеристикам подвески. Добротная, демократичная, как некогда принято было говорить, народная машина. Правда, с оговоркой, что эта модификация не просто редкая, а очень редкая!

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Точного жизнеописания таких купе с посадочной формулой 2 + 2 нет. Даже для французских фанатов и знатоков модели Juvaquatre в этой истории остались белые пятна. Тем не менее кое-что известно.

Задумывалась такая версия для дам и уже помянутых бизнесменов, еще не очень богатых, но уже желающих выделиться. В 1939 году собрали первые тридцать машин, в 1940‑м — еще тридцать три, уже с гидротормозами, а две из них вроде бы даже электрические!

К слову, в условиях войны и дефицита бензина французские компании в те годы относились к электрическим экспериментам вполне серьезно. На базе купе сделали один кабриолет специально для супруги владельца фирмы — мадам Рено, которая пользовалась им до судьбоносного для всего мира 1945 года. Потом эта машина была продана, и следы ее затерялись.

Опустив подушечку, полýчите тесноватое сиденье. Подняв ее, увеличите место для багажа.

Купе с серийными узлами помимо кузова отличали более дорогие материалы отделки. Две машины сделали и в 1941 году. Начиная с 1940‑го всё, что выпускал завод Renault, формально согласовывали с немецкими властями. Тем не менее часть таких купе оставалась в собственности фирмы — на них ездило ее руководство.

Наконец, именно вот такие автомобили, как этот черный Renault с заводским обозначением BFK4, выпустили зимой 1945–1946 годов. Вообще-то, послевоенное производство начали простенькими фургончиками, а купе собрали в первую очередь для экспорта. Из тринадцати сделанных машин на родине осталось, по имеющимся данным, лишь четыре. Так что это не просто скромная малолитражка, а истинный раритет! Больше таких купе уже не делали, но история модели Juvaquatre длилась еще полтора десятилетия.

ГОВОРИМ ПО-ФРАНЦУЗСКИ Фирма Renault, одна из старейших в мире, нынче отмечает 120‑летний юбилей. Первый свой автомобиль двадцатилетний Луи Рено (1877–1944) создал на узлах фирмы De Dion-Bouton в 1898 году. На счету компании — первый закрытый автомобильный кузов, впервые использованный в автомобиле карданный вал, уйма самых разных моделей: больших и маленьких, а также грузовых и армейских. В 1944 году Луи Рено был арестован по обвинению в коллаборационизме (завод продолжал работать и под немцами) и умер (по одной из версий, от побоев) в больнице. В 1945‑м компанию национализировали, в 1996‑м вновь приватизировали. Самые известные модели фирмы в разные годы расходились по миру миллионными тиражами.

Залог долголетия

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Для разоренной послевоенной Европы разработанный еще до войны Juvaquatre оставался вполне современным автомобилем. Наш Москвич делали до 1956 года, да и Opel Olympia выпускался до 1953‑го, правда с модернизацией. Но у французов уже была готова новая заднемоторная модель Renault 4CV, которая в 1948 году и вытеснила с конвейера демократичный Juvaquatre.

Тем не менее в Четвертой французской республике карьера модели Juvaquatre сложилась даже лучше, чем в Третьей. Поскольку заднемоторная компоновка плохо подходила для грузопассажирских модификаций, модель Juvaquatre в исполнениях фургон и универсал делали вплоть до 1960 года — уже с новыми моторами объемом 0,75 литра, а с 1956‑го ставили 0,85‑литровый двигатель от модели Dauphine (Дофин). Версия с таким двигателем получила имя Dauphinoise (Дофинуаз).

Машины еще много лет верой и правдой служили своим владельцам, их и сегодня (за исключением таких эксклюзивных купе) сохранилось немало. Немудрено: Renault Juvaquatre — симпатичный, простой и в то же время гармоничный автомобиль. Благодаря знакомству с черным элегантным редким купе я знаю это точно.

Перевод на русский

Стенд Renault на Петербургской международной автомобильной выставке 1913 года.

Грузовики Renault служили в российской армии.

Renault 16 в СССР

Лиля Брик и Renault Владимира Маяковского.



У фирмы Renault давние и прочные связи с нашей страной. Первый дилер французской марки появился еще в 1904 году, а в 1910‑м в Москве и Санкт-Петербурге ездило уже ­более полусотни Renault.

В 1913 году на IV Международной автомобильной выставке в тогдашней столице, которую посетил сам Луи Рено, у фирмы был обширный стенд. А вскоре огромный 7,5‑литровый Renault 40CV появился в гараже последнего российского императора. Первый советский танк, созданный в 1920‑м в Сормове, был копией французского Renault FT.

В 1960 году на заводе Renault во Франции лидеру СССР Никите Хрущеву подарили голубой спортивный Renault Floride. А через несколько лет передовой переднеприводный Renault 16 стал одним из претендентов на выпуск в Советском Союзе. Тогда не срослось. Зато теперь Renault — практически «наша» марка, под которой в России выпускают несколько очень популярных моделей.

Из россиян-владельцев Renault самые известные — Владимир Маяковский, купивший в 1920‑е годы малолитражку модели NN (управлял ей наемный водитель, а чаще Лиля Брик) и Владимир Высоцкий, который некоторое время ездил на привезенном в Москву Мариной Влади Renault 16.