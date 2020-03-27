Мотоциклы на войне: микроскутеры, минометчики и гусеницы

Мы привыкли, что большая война — это танки, артиллерия, авианалеты и сражения флотов. Нужны и автомобили — в основном, грузовики снабжения. Но могут ли «двухколесные» сыграть заметную роль? Могут.

Для чего на войне мотоцикл?

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Вторая мировая оказалась войной моторов. Маневренные армии активно двигались, соревнуясь, кто первый перережет противнику коммуникации снабжения, окружит и в итоге уничтожит. И в такой войне для мотоциклов было много работы: обеспечивать связь, поставки продовольствия и не только.

Активно использовались они в разведке. Особенно хорошо для этой роли подходили мотоциклы с коляской — их, кстати, любили и в Германии, и в СССР. Пулемет на коляске делал мотоцикл не таким уж и беззащитным.

Идти на таком мотоцикле в атаку, конечно, бессмысленно. Но попав в засаду, вполне можно было быстро открыть плотный огонь и выехать из окружения. Или спешиться, снять пулемет и отбиваться до подхода подкрепления. (theroyalforums.com)

Мотоциклов было много, но можно выделить несколько классических марок. Британцы ездили на «Триумфах». Американцы — на «Харлеях» и «Индианах» — какое-то количество позже попало по ленд-лизу в Советский Союз. Немцы активно использовали BMW и «Цундаппы». А наши ездили на известных и по сей день «Уралах» модели М-72. Это, кстати, копия BMW.

Немцы засадили мотоцикл BMW где-то на Восточном фронте, 1942 год (waralbum.ru)

Карманная артиллерия

Роль мотоциклов не ограничивалась разведкой и связью — они могли оказывать влияние на ход сражения. Так, например, у датчан были мотоциклы «Нимбус», где вместо коляски имелись 20-мм автопушки системы «Мадсен». Когда Германия вторглась в Данию в апреле 1940 года, местные сопротивлялись не очень активно. Но при этом сожгли десяток бронетранспортеров — благодаря мотоциклетным пушкам.

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Другие — Британия и СССР — ставили на мотоциклы противотанковые ружья. Но тут речь шла не о новой боевой единице, а о быстрой перевозке орудия с места на место. Еще британцы разрабатывали специальные изогнутые крепления на мотоциклы для стрельбы на ходу из пистолета-пулемета. Но такая машина была уязвимой: попасть в цель во время езды было сложно, а словить пулю — просто. Поэтому в серию крепление не пошло.

Куда более эффективной оказался прием немцев: они цепляли к «колясочным» мотоциклам легкие 37-мм орудия — так противотанковая артиллерия становилась мобильнее, причем недорогой ценой. Мощности мотоциклетного двигателя хватало, чтобы тянуть маленькие пушки по неплохим сухим дорогам.

Но изобретательнее всего были советские войска. Они разработали крепления, позволявшие возить на мотоцикле 82-мм миномет. Причем не только возить, но и стрелять — после несложных подготовительных манипуляций в течение нескольких десятков секунд. Так же быстро можно было собрать орудие в мобильное положение и тут же уехать.

Самые необычные мотоциклы на войне

Дело, конечно, не ограничилось «простыми» мотоциклами. Еще до войны была популярна трехколесная конструкция — вместо заднего колеса была тележка с двумя небольшими колесами. С бездорожьем такой мотоцикл справлялся лучше — привод был на оба колеса тележки. Но на войну такая техника не попала из-за избыточного веса и сложности конструкции. Зато немцы сделали полугусеничный мотоцикл «Кеттенкрад» и пустили его в 9-тысячную серию. Изделие было больше похоже на маленький трактор, чем на мотоцикл — хотя у него имелась вполне себе мотоциклетная вилка с передним колесом для руления. Одной ее, конечно, не хватало, и на «Кеттенкраде» был еще механизм руления гусеницами, как на танке, — можно было притормозить одну из них и развернуться едва ли не на месте.

Полугусеничный «Кеттенкрад» (waralbum.ru)

Был и другой путь — не наращивать массу мотоцикла, а, наоборот, уменьшать ее. Результатом стали микроскопические мотоциклы для десантников — американский «Эйрборн скутер», британский «Велбайк» и итальянский «Аермото». Это, конечно, были не «Харлеи» — размерами в несколько раз меньше современных скутеров. Даже простой велосипед внешне смотрелся внушительнее. Но получившиеся мотороллеры по хорошей дороге позволяли выжимать 40 км/ч.

Британский мини-мотоцикл Welbike для десантников (waralbum.ru)

Комментарий эксперта

Евгений Белаш,

военно-исторический публицист, автор книг «Танки межвоенного периода» и «Мифы Первой мировой», а также статей на историческую тему для порталов Warspot и Warhead.

— Советские мотоциклисты к концу войны сражались не в одиночку, а в солидной боевой компании — легких танков, самоходок, бронетранспортёров и вездеходов. Обычным был такой состав передового отряда: рота мотоциклистов, взвод минометчиков, рота самоходок (включая ленд-лизовские), батарея 76-мм пушек и взвод саперов. Такой отряд мог решать самые разные боевые задачи. Мотоциклетные части использовали и для разведки, и для захвата опорных пунктов или узлов дорог, переправ и мостов. В наступлении они служили передовыми отрядами даже грозных танковых армий — сковывая противника до подхода главных сил, сбивая противника с занимаемых рубежей и отрезая пути отхода. Когда вражеский фронт был прорван, мотоциклисты «на плечах» отступающего противника врывались в города, наводили панику. Спешившись, мотоциклисты забрасывали гранатами бронетехнику. А в обороне — первыми встречали врага. Известны случаи, когда мотоциклисты при поддержке танков и самоходок боролись даже с тяжелыми немецкими «Пантерами».

Мотоциклы на войне: микроскутеры, минометчики и гусеницы Мы привыкли, что большая война — это танки, артиллерия, авианалеты и сражения флотов. Нужны и автомобили — в основном, грузовики снабжения. Но могут ли «двухколесные» сыграть заметную роль? Могут. Мотоциклы на войне: микроскутеры, минометчики и гусеницы



