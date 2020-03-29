Правда или ложь? «Буханка» может ездить по рельсам
УАЗ‑450 — автомобиль вагонной компоновки — уже в начале своей биографии имел несколько модификаций, включая грузовик, фургон и микроавтобус.
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В начале 1958 года с конвейера Ульяновского автозавода сошел серийный автомобиль УАЗ‑450, породивший плеяду знаменитых «буханок». Это была первая самостоятельная модель автозавода. Машину вагонной компоновки отличали повышенная проходимость и солидный объем кузова.
Первоначально освоили бортовой УАЗ‑450Д, фургон УАЗ‑450 и санитарный автомобиль УАЗ‑450А. Затем появился микроавтобус УАЗ‑450В. Кроме того, проводили эксперименты по постановке УАЗ‑450 на железнодорожные рельсы.
К 1966 году, когда начался выпуск нового семейства УАЗ‑452, уже сделали более 55 тысяч автомобилей УАЗ‑450 различных модификаций. «Буханки» оказались на удивление живучими и выпускаются в необычных обличьях по сей день.
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Фото: из архива автора
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