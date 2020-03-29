Правда или ложь? «Буханка» может ездить по рельсам

Блог Петра Меньших: Toyota RAV4 или Subaru Forester?

Скажу прямо, после этого теста я изменил свое отношение к этим автомобилям. Соперники — оба с 2,5-литровыми моторами, на полном приводе — приехали из одной страны, но как будто с разных полюсов.