Ответ главы Госавтоинспеции Михаила Черникова неутешительный.

У меня Toyota Ipsum. В ДТП пострадала передняя часть: бампер, левое крыло и капот. Бампер и крыло пришлось снять, чтобы не цепляли за колесо. Можно ли ездить на машине, пока не придут нужные запчасти (это займет несколько недель)?

Елена Войкова, Владивосток

На вопрос читателя отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

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По сути, демонтировав кузовные детали, вы внесли изменения в конструкцию транспортного средства. Разумеется, в установленном порядке изменения оформлены в Госавтоинспекции не были.

В этой связи на основании пункта 7.18 Перечня неисправностей и условий эксплуатация вашего автомобиля запрещена до приведения его в исправное состояние путем установки недостающих кузовных деталей.

Если вы проигнорируете запрет, то будете привлечены к ответственности по части 1 статьи 12.5 КоАП РФ в виде предупреждения или штрафа в размере 500 рублей. При этом имеются основания для прекращения регистрации транспортного средства.

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