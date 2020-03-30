Разбил бампер и крыло. Поезжу пока без них, можно ведь? — Увы!
Ответ главы Госавтоинспеции Михаила Черникова неутешительный.
У меня Toyota Ipsum. В ДТП пострадала передняя часть: бампер, левое крыло и капот. Бампер и крыло пришлось снять, чтобы не цепляли за колесо. Можно ли ездить на машине, пока не придут нужные запчасти (это займет несколько недель)?
Елена Войкова, Владивосток
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На вопрос читателя отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.
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По сути, демонтировав кузовные детали, вы внесли изменения в конструкцию транспортного средства. Разумеется, в установленном порядке изменения оформлены в Госавтоинспекции не были.
В этой связи на основании пункта 7.18 Перечня неисправностей и условий эксплуатация вашего автомобиля запрещена до приведения его в исправное состояние путем установки недостающих кузовных деталей.
Если вы проигнорируете запрет, то будете привлечены к ответственности по части 1 статьи 12.5 КоАП РФ в виде предупреждения или штрафа в размере 500 рублей. При этом имеются основания для прекращения регистрации транспортного средства.
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Фото: Depositphotos
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