Hyundai Solaris: 3 полезных изменения

Эксперт журнала «За рулем» сравнил обновленный Солярис с дореформенной машиной.

Дизайн у обновленной машины, конечно, изменился, но это дело вкуса. Поэтому оценивать его не будем. Зато есть у Соляриса несколько действительно важных и полезных изменений, которые прочувствует на себе каждый владелец этой машины. Вот они:

В недрах мультимедийки скрыт «Яндекс.Навигатор» с пробками и Алисой. Удобно! Но других интернет-сервисов нет. Видимо, потому, что даже сейчас система заметно подтормаживает, секундный отклик на нажатие — норма. Видимо, возможности по «железу» на пределе. Появление регулировки поясничного упора на водительском месте однозначно полезно. С электроприводом, что в сегменте не встречается! Её ставят во всех комплектациях. Чего мы ждали от Соляриса, так это улучшений по части шумоизоляции. Работу провели: внедрили подкрылки с фетровыми вставками. Они должны изолировать колёсные арки и поставить заслон на пути гула в салон. Заявленный прогресс — минус 1–2 дБ. Немного, но лучше, чем ничего.

Если же говорить о связке «мотор-коробка передач» Соляриса, то вот вам цитата:

Я поездил на Солярисе с мотором 1.6 и автоматом. Бодрый! Коробка хорошо понимает, что от неё требуют, и доводит до колёс максимум возможного от имеющегося в её распоряжении крутящего момента. Но с двигателем 1.4 брать двухпедальное исполнение я бы не рискнул без предварительного тест-драйва: если данная комбинация покажется вам не совсем гиблой, то покупайте.

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