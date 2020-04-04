Загадка, которой уже 80 лет. Почему у канистры три ручки?

Неужели одной ручки мало? Ну ладно, двух. Но три-то куда?

Действительно, зачем три ручки там, где можно обойтись одной? Так рассуждали многочисленные «рационализаторы», десятилетиями пытающиеся «улучшить» знаменитую на весь мир канистру, изобретенную в нацистской Германии в тридцатые годы прошлого века. Однако неизменно получается хуже — и все потому, что автор «вермахтканистры» (Wehrmachtskanister), немецкий инженер Винценц Грюнфогель (1905–1977), действительно был думающим инженером. Он создал не просто очередную емкость с крышкой, а своего рода эталон, продуманный до мелочей. И три ручки появились вовсе не потому, что немцам некуда было девать металл.

Основное назначение канистры было военным — солдатам предстояло постоянно заправлять различную технику, причем быстро. Для переноски канистры в одиночку использовалась ее центральная ручка. Аналогично можно было тащить и две канистры, по одной в каждой руке — тяжело, но если прикажут.

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Если же солдат было двое, то при переноске одной канистры каждый хватался за крайнюю ручку — самый легкий вариант. Но вдвоем можно было тащить и три канистры — одну несут посередке, за крайние ручки, и еще по одной — в свободных руках, хватаясь уже за центральную ручку. При этом время от времени можно менять руки! А если требовалось перетаскивать пустую тару, то один человек с легкостью тащил четыре канистры, берясь каждой рукой за их крайние ручки.

Это еще не все. Именно такая конструкция ручек позволяла облегчить передачу канистр по цепочке, из рук в руки. Она же облегчала хват канистры в процессе переливания горючего. Напомним, что горловина канистры была смещена от центра, обеспечивая стабильную воздушную подушку над поверхностью горючего — для этого при переливании ее нужно держать плашмя, горловиной вверх. Еще одним достоинством «тройной» ручки было то, что на такой канистре было удобно сидеть!

К тому же воздушный карман в верхней части канистры обеспечивал ее плавучесть! Но к трем ручкам это уже не относится.